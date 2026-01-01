Beschreibung

Einleitung Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.

Lage Inmitten des afrikanischen Busches, nur 10 km vom «Von Lindequist Tor» an den östlichen Ausläufern des Etosha Parks entfernt, liegen die Unterkünfte der Mushara Collection.

Angebot Den Gästen werden Wildbeobachtungsfahrten in den tierreichen Etosha Nationalpark gegen Gebühr angeboten. Profitieren Sie von dem Wissen der Ranger und erfahren Sie mehr über die hier heimische Tier- und Pflanzenwelt.