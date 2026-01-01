Villa Mushara
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Lage
Inmitten des afrikanischen Busches, nur 10 km vom «Von Lindequist Tor» an den östlichen Ausläufern des Etosha Parks entfernt, liegen die Unterkünfte der Mushara Collection.
Angebot
Den Gästen werden Wildbeobachtungsfahrten in den tierreichen Etosha Nationalpark gegen Gebühr angeboten. Profitieren Sie von dem Wissen der Ranger und erfahren Sie mehr über die hier heimische Tier- und Pflanzenwelt.
Zimmer
Die Villa strahlt Ruhe aus und eignet sich ideal zum Abschalten vom hektischen Alltagsleben. Es stehen nur 2 Villen zur Verfügung und bieten daher Privatsphäre und Intimität. Geschmackvolles und klassisches Design verleiht der Villa ihr eigenes Ambiente. Entspannen Sie sich im privaten Plungepool. Die private Terrasse sowie die Aussendusche runden das Angebot ab.
Preis auf Anfrage
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