Die Namibia Wildlife Resorts befinden sich im Etosha Nationalpark. Die Resorts Namutoni und Onkoshi liegen im Osten, Halali im Zentrum, Okaukuejo im Süden und das Dolomite Resort im Westen des Etosha Nationalparks.

Das Onkoshi Resort gehört zur Namibia Wildlife Resort Eco Collection und liegt auf einer Halbinsel. Das Camp wurde unter Berücksichtigung ökologischer und umweltfreundlicher Standards gebaut und verfügt über 15 Chalets für maximal 30 Gäste. Die Chalets stehen auf erhöhten Holzdecks unter Strohdächern. Jedes Zelt ist mit örtlich hergestellten Möbeln und Gegenständen geschmackvoll eingerichtet und verfügt über eine Innen- und eine Aussendusche sowie Sicht auf die Etosha Pfanne. Pirschfahrten, Buschwanderungen sowie Vogelbeobachtungsfahrten werden als Aktivitäten angeboten. Transfer ab/bis Namutoni verfügbar.