Onkoshi Resort
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die einzigen Übernachtungsmöglichkeiten innerhalb des Etosha Nationalparks.
Lage
Die Namibia Wildlife Resorts befinden sich im Etosha Nationalpark. Die Resorts Namutoni und Onkoshi liegen im Osten, Halali im Zentrum, Okaukuejo im Süden und das Dolomite Resort im Westen des Etosha Nationalparks.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten aller Resorts zählen ein Restaurant, ein Souvenirshop, ein Pool sowie Pirschfahrten (gegen Gebühr).
Zimmer
Das Onkoshi Resort gehört zur Namibia Wildlife Resort Eco Collection und liegt auf einer Halbinsel. Das Camp wurde unter Berücksichtigung ökologischer und umweltfreundlicher Standards gebaut und verfügt über 15 Chalets für maximal 30 Gäste. Die Chalets stehen auf erhöhten Holzdecks unter Strohdächern. Jedes Zelt ist mit örtlich hergestellten Möbeln und Gegenständen geschmackvoll eingerichtet und verfügt über eine Innen- und eine Aussendusche sowie Sicht auf die Etosha Pfanne. Pirschfahrten, Buschwanderungen sowie Vogelbeobachtungsfahrten werden als Aktivitäten angeboten. Transfer ab/bis Namutoni verfügbar.
Preis auf Anfrage
Loading map...