Lüderitz und Aus Unterkünfte im Überblick
Eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Naturwunder
Klein Aus Vista - Eagle's Nest
Preis auf Anfrage
Lüderitz Region
Die Unterkunft befindet sich nur wenige Kilometer westlich von Aus, mitten in einer Landschaft geprägt von viel...
Lüderitz Nest Hotel
Preis auf Anfrage
Lüderitz Region
Das Lüderitz Nest Hotel liegt direkt am Meer in der historischen Küstenstadt Lüderitz im Süden Namibias.
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