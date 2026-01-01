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Lüderitz und Aus Unterkünfte im Überblick

Eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Naturwunder

Lüderitz ist eine Küstenstadt im Südwesten Namibias. Sie besticht durch ihre historische Architektur im deutschen Kolonialstil und ihre Lage an einer malerischen Bucht. Die Stadt ist berühmt für ihre Diamantenminen, die einst einen grossen wirtschaftlichen Beitrag leisteten. Heute zieht Lüderitz Besucher mit seinen charmanten Strassen, bunten Häusern und der Möglichkeit, die nahe gelegene Geisterstadt Kolmanskop zu erkunden, in seinen Bann. 

Aus ist ein kleiner Ort in der Nähe von Lüderitz und vor allem für den nahe gelegenen Namib-Naukluft-Nationalpark bekannt. Die Umgebung von Aus bietet auch die Möglichkeit, die Wüstenelefanten zu beobachten, die sich an die trockenen Bedingungen der Namib-Wüste angepasst haben. 

Klein Aus Vista - Eagle's NestHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Lüderitz Region
Die Unterkunft befindet sich nur wenige Kilometer westlich von Aus, mitten in einer Landschaft geprägt von viel...
Lüderitz Nest HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Lüderitz Region
Das Lüderitz Nest Hotel liegt direkt am Meer in der historischen Küstenstadt Lüderitz im Süden Namibias.

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