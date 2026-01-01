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Windhoek, Namibia

Windhoek Hotels & Lodges vom Spezialisten

Hotels und Lodges in Windhoek, der Hauptstadt Namibias

Die Hauptstadt von Namibia liegt inmitten eines Talkessels. Wer Windhoek bereisen möchte, der sollte sich auf eine Vielzahl an Eindrücken vorbereiten. Bereits beim Ausstieg aus dem Flugzeug wird sofort klar, dass sich diese Stadt auf einer Höhe von 1'600 Metern befindet. Der Einfluss aus Deutschland ist noch heute in Windhoek zu sehen und zu spüren. Produkte wie Brot oder Bier sind in der Stadt überall zu bekommen.

Wenn Sie sich für eine Namibia Rundreise mit einem Mietwagen entscheiden, ist die Hauptstadt in den meisten Fällen der perfekte Ausgangspunkt. Unsere Spezialisten helfen Ihnen sehr gerne bei den Reisevorbereitungen.

The Olive Exclusive All-Suite HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Das luxuriöse und geschmackvolle Hotel liegt in Klein Windhoek, einem hübschen und ruhigen Stadtteil.
Hotel HeinitzburgHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Windhoek Stadt
Das bezaubernde Burghotel liegt an erhöhter Lage und bietet einen atemberaubenden Blick über ganz Windhoek. Das...
GocheGanas Nature Reserve & Wellness VillageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Windhoek Region
Auf dem Plateau eines Hügels mit atemberaubend schöner Aussicht auf die spektakuläre Landschaft gelegen, ist diese...
OmaandaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Windhoek Region
Die traumhaft schöne Lodge ausserhalb von Windhoek mit Blick auf die namibische Savanne heisst Sie inmitten eines...
Gmundner LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Eros
Zurück zur Natur – die hübsche Lodge ist mit Naturmaterialien gebaut und verschmilz perfekt mit der umliegenden...
Gmundner LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Eros
Zurück zur Natur – die hübsche Lodge ist mit Naturmaterialien gebaut und verschmilz perfekt mit der umliegenden...
Windhoek Country Club ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Eros
Etwas ausserhalb des Zentrums (ca. 10 Fahrminuten), in der Nähe des Eros Flughafens gelegen. Gleich neben dem Hotel...
The WeinbergHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Windhoek Stadt
Das elegante und luxuriöse Boutique Hotel liegt im ruhigen Stadtteil Klein Windhoek. Mehrere Restaurants und...
Windhoek Country Club ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Eros
Etwas ausserhalb des Zentrums (ca. 10 Fahrminuten), in der Nähe des Eros Flughafens gelegen. Gleich neben dem Hotel...
Naankuse @ UtopiaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Windhoek Stadt
Das moderne und erstklassige Boutique Hotel befindet sich im ruhigen Vorort Klein Windhoek.
The Elegant GuesthouseHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Windhoek Stadt
Das moderne und elegante Guesthouse befindet sich in Klein Windhoek, nur 15 Gehminuten von dem bekannten Restaurant...
Naankuse LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Windhoek Stadt
Naankuse liegt nur 30 Minuten vom Windhoek Flughafen entfernt.
Avani Windhoek Hotel & CasinoHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Windhoek Stadt
Direkt im Zentrum von Windhoek, an der berühmten Einkaufsstrasse Independence Avenue.
Galton HouseHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Windhoek Stadt
Das hübsche Gästehaus liegt in einer ruhigen Gegend am Rande des wohlhabenden Stadtviertels Eros. Eine Reihe von...
Villa VioletHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Die Villa Violet liegt mitten in der schönsten Gegend von Klein Windhoek, nahe an zahlreichen Restaurants und vielen...

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