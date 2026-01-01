Windhoek Hotels & Lodges vom Spezialisten
Hotels und Lodges in Windhoek, der Hauptstadt Namibias
The Olive Exclusive All-Suite Hotel
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Das luxuriöse und geschmackvolle Hotel liegt in Klein Windhoek, einem hübschen und ruhigen Stadtteil.
Hotel Heinitzburg
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Das bezaubernde Burghotel liegt an erhöhter Lage und bietet einen atemberaubenden Blick über ganz Windhoek. Das...
GocheGanas Nature Reserve & Wellness Village
Preis auf Anfrage
Windhoek Region
Auf dem Plateau eines Hügels mit atemberaubend schöner Aussicht auf die spektakuläre Landschaft gelegen, ist diese...
Omaanda
Preis auf Anfrage
Windhoek Region
Die traumhaft schöne Lodge ausserhalb von Windhoek mit Blick auf die namibische Savanne heisst Sie inmitten eines...
Gmundner Lodge
Preis auf Anfrage
Eros
Zurück zur Natur – die hübsche Lodge ist mit Naturmaterialien gebaut und verschmilz perfekt mit der umliegenden...
Gmundner Lodge
Preis auf Anfrage
Eros
Zurück zur Natur – die hübsche Lodge ist mit Naturmaterialien gebaut und verschmilz perfekt mit der umliegenden...
Windhoek Country Club Resort
Preis auf Anfrage
Eros
Etwas ausserhalb des Zentrums (ca. 10 Fahrminuten), in der Nähe des Eros Flughafens gelegen. Gleich neben dem Hotel...
The Weinberg
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Das elegante und luxuriöse Boutique Hotel liegt im ruhigen Stadtteil Klein Windhoek. Mehrere Restaurants und...
Windhoek Country Club Resort
Preis auf Anfrage
Eros
Etwas ausserhalb des Zentrums (ca. 10 Fahrminuten), in der Nähe des Eros Flughafens gelegen. Gleich neben dem Hotel...
Naankuse @ Utopia
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Das moderne und erstklassige Boutique Hotel befindet sich im ruhigen Vorort Klein Windhoek.
The Elegant Guesthouse
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Das moderne und elegante Guesthouse befindet sich in Klein Windhoek, nur 15 Gehminuten von dem bekannten Restaurant...
Naankuse Lodge
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Naankuse liegt nur 30 Minuten vom Windhoek Flughafen entfernt.
Avani Windhoek Hotel & Casino
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Direkt im Zentrum von Windhoek, an der berühmten Einkaufsstrasse Independence Avenue.
Galton House
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Das hübsche Gästehaus liegt in einer ruhigen Gegend am Rande des wohlhabenden Stadtviertels Eros. Eine Reihe von...
Villa Violet
Preis auf Anfrage
Windhoek Stadt
Die Villa Violet liegt mitten in der schönsten Gegend von Klein Windhoek, nahe an zahlreichen Restaurants und vielen...
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