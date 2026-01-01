Knecht Reisegruppe Gütesiegel
afrika Reisen Gütesiegel
afrikareisen
Fish River Canyon, Namibia

Fish River Canyon: unsere Hotels und Lodges

Ein grandioser Anblick

Trotz einer in Namibia weitverbreiteten Trockenheit führt der imposante Fish River, der in den Naukluft Bergen entspringt, über eine Strecke von über 650 Kilometern fast immer Wasser. Besonders beeindruckend ist der Fluss im Bereich des Fish River Canyon, der nach dem Grand Canyon in den USA als zweitgrösster Canyon der Welt gilt. Geniessen Sie von einer der zahlreichen Lodges an der Abbruchkante des Canyons atemberaubende Blicke auf dieses Naturmonument der Extraklasse und versäumen Sie es nicht unsere Spezialisten für eine Buchung zu kontaktieren.

Fish River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fish River Canyon
Die Fish River Lodge liegt direkt am Rand des spektakulären Fish River Canyons.
Canyon LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fish River Canyon
Traumhaft gelegen inmitten des privaten Naturreservat "Gondwana Canyon Park" bietet die Lodge eine ideale...
Canyon RoadhouseHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fish River Canyon
12 km vom Eingangstor Hobas des Fish River Canyon Nationalparks entfernt.
Ai Ais Hotsprings SpaHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Fish River Canyon
Das Hotel liegt am südlichen Ende des Fish River Canyons.

Action und Abenteuer

Erleben und entdecken Sie die Wüste

Honeymoon Namibia

Alles für romantische Flitterwochen

Safaris Namibia

Nehmen Sie an einer unvergesslichen Safari teil

Reiseinformationen

Alle Informationen über Land und Leute

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren