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Waterberg, Namibia

Waterberg: unsere Hotels und Lodges

Ein Reiseziel mit Charme

Das Plateau, auf dem sich der beeindruckende Waterberg Plateau National Park befindet, wird von einer üppigen Vegetation geprägt und besticht durch seine schöne Atmosphäre. Das traditionell hier lebende Volk der Herero wurde zu Zeiten deutschen Kolonisation gewaltsam verdrängt und die nahe Wüste getrieben, was nicht viele der Stammesangehörigen überlebt haben. An diese dunkle Epoche der Geschichte Namibias erinnern zahlreiche Gedenkstätten in der Region rund um Waterberg. Lassen Sie sich vom Charme der Region begeistern und kontaktieren Sie unsere Spezialisten, wenn Sie in Waterberg Nashörner beobachten möchten.

Waterberg Wilderness LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Waterberg
Die Lodge befindet sich in einem idyllischen Tal des privaten Naturreservates Waterberg Wilderness, am südöstlichen...
Frans Indongo LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Waterberg
Zwischen Otjiwarongo und Otavi, beim Waterberg Plateau Park, inmitten einer 17'000 ha grossen Farm, liegt die Frans...
Waterberg ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Waterberg
Das Waterberg Resort liegt im Waterberg Plateau Park, eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Namibias Norden, 68...
Otjiwa Safari Mountain LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Otjiwarongo Region
Die Otjiwa Collection bietet eine grosse Auswahl an Unterkunftsmöglichkeiten an, vom einfachen Camping bis zur...
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Preis auf Anfrage
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Okonjima Game Reserve
Preis auf Anfrage
Otjiwarongo Region
Westlich des Waterberg Plateau Parks liegen die zwei luxuriösen Unterkünfte umgeben von einer bezaubernden Natur.
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