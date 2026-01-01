Waterberg: unsere Hotels und Lodges
Ein Reiseziel mit Charme
Waterberg Wilderness Lodge
Preis auf Anfrage
Waterberg
Die Lodge befindet sich in einem idyllischen Tal des privaten Naturreservates Waterberg Wilderness, am südöstlichen...
Frans Indongo Lodge
Preis auf Anfrage
Waterberg
Zwischen Otjiwarongo und Otavi, beim Waterberg Plateau Park, inmitten einer 17'000 ha grossen Farm, liegt die Frans...
Waterberg Resort
Preis auf Anfrage
Waterberg
Das Waterberg Resort liegt im Waterberg Plateau Park, eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Namibias Norden, 68...
Otjiwa Safari Mountain Lodge
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Otjiwarongo Region
Die Otjiwa Collection bietet eine grosse Auswahl an Unterkunftsmöglichkeiten an, vom einfachen Camping bis zur...
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Okonjima Game Reserve
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Otjiwarongo Region
Westlich des Waterberg Plateau Parks liegen die zwei luxuriösen Unterkünfte umgeben von einer bezaubernden Natur.
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