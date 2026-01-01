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Skeleton Coast, Namibia

Skeleton Coast Unterkünfte im Überblick

Ferien in einer Traumregion

Im Vordergrund der wilde Atlantik und dahinter eine Sandwüste der Extraklasse, so präsentiert sich die eindrucksvolle Skeleton Coast. Lassen Sie sich von dieser einmaligen Landschaft in den Bann ziehen und freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Tierwelt. Denn auch die Gegend auf den ersten Blick etwas karg wirkt, leben in ihr viele verschiedene Tiere, deren Beobachtung sich lohnt. So finden Sie in der Region zum Beispiel Elefanten aber auch Robben. Wenn Sie eine aufregende Natur nicht verpassen möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren.

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Skeleton Küsten Region
Ein einzigartiges Erlebnis inmitten der atemberaubenden Wüstenlandschaft des Skeleton Coast Nationalparks. Die Lodge,...
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Skeleton Küsten Region
Das moderne Camp liegt in der 450 000 ha grossen Palmwag Konzession. Das Gebiet grenzt an den gigantischen Skeleton...

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Erleben und entdecken Sie die Wüste

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