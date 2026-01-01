Beschreibung

Einleitung Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias - lassen Sie sich überraschen! Die Onguma Lodges bieten eine gekonnte Mischung aus Eleganz und Natur. Onguma ist das einzige private Game Reserve an der Ostseite des Etosha Nationalparks.

Lage An der Ostgrenze des weltberühmten Etosha Nationalparks liegt Onguma, eines der ursprünglichsten Reservate im Südlichen Afrika.

Angebot Die Gäste haben die Möglichkeit Pirschfahrten auf dem rund 34'000 Hektar grossen Onguma Gelände zu unternehmen. Zudem werden Rhino Research Fahrten, Buschwanderungen, Sonnenuntergangsfahrten sowie Touren in den Etosha Nationalpark angeboten. Die Mahlzeiten sind vorzüglich und werden oft unter dem Sternenhimmel eingenommen.