Beschreibung

Einleitung Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die einzigen Übernachtungsmöglichkeiten innerhalb des Etosha Nationalparks.

Lage Die Namibia Wildlife Resorts befinden sich im Etosha Nationalpark. Die Resorts Namutoni und Onkoshi liegen im Osten, Halali im Zentrum, Okaukuejo im Süden und das Dolomite Resort im Westen des Etosha Nationalparks.

Angebot Zu den Annehmlichkeiten aller Resorts zählen ein Restaurant, ein Souvenirshop, ein Pool sowie Pirschfahrten (gegen Gebühr).