Beschreibung

Einleitung Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.

Lage Die Unterkünfte von Ongava liegen im gleichnamigen 30 000 Hektar grossen, privaten Wildschutzgebiet, welches direkt an den südlichen Teil des Etosha Nationalparks grenzt. Dieses Gebiet ist die Heimat einer Vielfalt von Tieren. Ebenfalls bekannt ist das Reservat für die Auswilderung von weissen und schwarzen Nashörnern. Dafür setzt sich das Ongava Research Centre mit diversen Projekten ein. Auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn in dieser Gegend leben über 340 verschiedene Arten.

Angebot Alle Camps operieren unabhängig voneinander und verfügen über eigene Restaurants, Aufenthaltsräume, kleinere Souvenirshops und Pools. Die Camps offerieren geführte Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug oder Buschwanderungen auf dem eigenen Gelände. Zudem werden dem Gast Pirschfahrten in den Etosha Nationalpark angeboten.

Zimmer Die Ongava Lodge ist mit 14 geräumigen und stilvoll eingerichteten Chalets die grösste der 4 Unterkünfte. Von der Terrasse und dem Restaurant hat man einen direkten Blick auf das Wasserloch, welches nachts beleuchtet ist. So kann man auch während dem Abendessen Tiere beobachten. Im Hauptbereich ist WIFI verfügbar.

Ongava Research Centre (ORC) Das Research Centre wurde 2006 eröffnet und setzt sich bei diversen Projekten für die Natur und Tiere ein. Ongava bietet einen Zufluchtsort für mehr als 30 weisse Nashörner und einer kleinen Population der seltenen Spitzmaulnashörner, von denen es heute weniger als 1600 in der freien Wildbahn gibt. Durch verschiedene Studien und eine Reihe von zentralen, wissenschaftlichen Projekten erfährt das ORC mehr über die Tiere im Wildschutzgebiet von Ongava und die empfindliche Umwelt in der sie leben. Diese Erkenntnisse führen dazu, den Tieren bei der Fortpflanzung zu helfen, Schutz vor Wilderern zu bieten und Krankheiten zu verhindern.