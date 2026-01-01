Mokuti Etosha Lodge
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Lage
Die Lodge ist nur 2 km vom östlichen Eingang zum Etosha Nationalpark entfernt und liegt auf 4000 Hektar grossem Naturschutzgebiet.
Angebot
Die Unterkunft bietet eine Restaurant sowie eine Bar. Neben Tierbeobachtungen und Buschwanderungen bietet die Lodge ein exklusives Spa, zwei Swimmingpools, ein separates Kinderbecken, zwei Tennisplätze, ein Billardzimmer sowie ein Fitnessraum.
Zimmer
Die 106 Zimmer bieten alle einen Blick auf den üppigen Garten oder die einheimische Buschwelt. Die Zimmer verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, einer Klimaanlage, eine Minibar, Tee- und Kaffeezubereitungsmöglichkeiten, einen Safe sowie einen Fernseher.
Preis auf Anfrage
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