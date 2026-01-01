Beschreibung

Lage Die Lodge ist nur 2 km vom östlichen Eingang zum Etosha Nationalpark entfernt und liegt auf 4000 Hektar grossem Naturschutzgebiet.

Angebot Die Unterkunft bietet eine Restaurant sowie eine Bar. Neben Tierbeobachtungen und Buschwanderungen bietet die Lodge ein exklusives Spa, zwei Swimmingpools, ein separates Kinderbecken, zwei Tennisplätze, ein Billardzimmer sowie ein Fitnessraum.