Etosha Village
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Inmitten der spektakulären grün-goldenen Mopane Wälder gelegen, bietet die Unterkunft die perfekte Ausgangslage für malerische Sundowners, gemütliche Sternenbeobachtungen und Pirschfahrten im Etosha Nationalpark.
Lage
Das Etosha Village mit seinem modernen Design, das stilistisch von einem traditionellen afrikanischen Dorf inspiriert ist, verbindet Komfort und Stil. Es liegt nur gerade 2 km vom Eingangsgate zum Etosha Nationalpark entfernt (Andersson Gate).
Angebot
Das Etosha Village verfügt über ein eigenes Restaurant, 3 Pools sowie einen Souvenirshop. Die erfahrenen Guides führen Sie auf spannende Safaris, bei denen Sie die Big Five und viele weitere Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können. Neben den klassischen Pirschfahrten werden auch geführte Wanderungen und kulturelle Touren angeboten, bei denen Sie die reiche Geschichte und Kultur der Region kennenlernen können. Ebenfalls können Sie sich im verwunschenen Mopanewald ein leckeres Boma-Dinner gönnen oder Sie lassen sich den traumhaften Nachthimmel und dessen Sternenkonstellationen genauer erklären.
Zimmer
Die 55 Bungalows sind geräumig und modern Eingerichtet und verfügen über eine Klimaanlage. Sie sind zudem mit einem kleinen Kühlschrank sowie Kaffee-/ Teekocher ausgestattet. Die Veranda ist ideal für entspannte Stunden und um die Schönheit der Natur zu geniessen.
Preis auf Anfrage
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