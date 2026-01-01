Das Etosha Village mit seinem modernen Design, das stilistisch von einem traditionellen afrikanischen Dorf inspiriert ist, verbindet Komfort und Stil. Es liegt nur gerade 2 km vom Eingangsgate zum Etosha Nationalpark entfernt (Andersson Gate).

Das Etosha Village verfügt über ein eigenes Restaurant, 3 Pools sowie einen Souvenirshop. Die erfahrenen Guides führen Sie auf spannende Safaris, bei denen Sie die Big Five und viele weitere Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten können. Neben den klassischen Pirschfahrten werden auch geführte Wanderungen und kulturelle Touren angeboten, bei denen Sie die reiche Geschichte und Kultur der Region kennenlernen können. Ebenfalls können Sie sich im verwunschenen Mopanewald ein leckeres Boma-Dinner gönnen oder Sie lassen sich den traumhaften Nachthimmel und dessen Sternenkonstellationen genauer erklären.