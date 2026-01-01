Etosha Safari Lodge
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Lage
Die Lodge thront malerisch auf einer Anhöhe mit einmaliger Aussicht in die Weite des Etosha Nationalparks.
Angebot
In der Etosha Safari Lodge finden Sie ein Restaurant und eine Bar, sowie 3 Pools, die Erfrischung an heissen Tagen bieten. Das Eingangstor zum Etosha Nationalpark, wo Sie die Tierwelt Afrikas auf Safaris entdecken können, liegt nur 10 km entfernt. Wer nicht selbst fahren möchte, kann gegen Aufpreis an den täglichen Safarifahrten der Lodge in den Park teilnehmen. WIFI ist vorhanden.
Zimmer
Die 65 Bungalows der Etosha Safari Lodge verfügen über eine komfortable Einrichtung und eine eigene Veranda. Die Bungalows sind mit Klimaanlage sowie Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Über den Betten befinden sich Moskitonetze.
Preis auf Anfrage
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