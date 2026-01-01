Den Gästen werden Wildbeobachtungsfahrten in den tierreichen Etosha Nationalpark gegen Gebühr angeboten. Profitieren Sie von dem Wissen der Ranger und erfahren Sie mehr über die hier heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Die 16 komfortablen Zelte sind stilvoll eingerichtet und bieten eine perfekte Balance zwischen rustikalem Charme und modernem Komfort. Jedes Zelt verfügt über eine private Veranda, von der aus Sie die beeindruckende Landschaft und die vielfältige Tierwelt beobachten können. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten durch den Etosha Nationalpark. Nach einem ereignisreichen Tag können Sie sich im Pool eine Abkühlung gönnen oder im gemütlichen Lounge- Bereich entspannen. Das Bush Camp ist hervorragend geeignet für Familien mit Kindern.