Mushara Bush Camp
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Lage
Inmitten des afrikanischen Busches, nur 10 km vom «Von Lindequist Tor» an den östlichen Ausläufern des Etosha Parks entfernt, liegen die Unterkünfte der Mushara Collection.
Angebot
Den Gästen werden Wildbeobachtungsfahrten in den tierreichen Etosha Nationalpark gegen Gebühr angeboten. Profitieren Sie von dem Wissen der Ranger und erfahren Sie mehr über die hier heimische Tier- und Pflanzenwelt.
Zimmer
Die 16 komfortablen Zelte sind stilvoll eingerichtet und bieten eine perfekte Balance zwischen rustikalem Charme und modernem Komfort. Jedes Zelt verfügt über eine private Veranda, von der aus Sie die beeindruckende Landschaft und die vielfältige Tierwelt beobachten können. Zu den Aktivitäten gehören Pirschfahrten durch den Etosha Nationalpark. Nach einem ereignisreichen Tag können Sie sich im Pool eine Abkühlung gönnen oder im gemütlichen Lounge- Bereich entspannen. Das Bush Camp ist hervorragend geeignet für Familien mit Kindern.
Preis auf Anfrage
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