Sossusvlei Reisen vom Spezialisten
Faszination Wüstenlandschaft
Wolwedans Boulders Camp
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Little Kulala
Preis auf Anfrage
Sesriem
Wilderness Safaris verfügt über zwei verschiedene Unterkünfte unmittelbar bei Sossusvlei. Beide Unterkünfte sind von...
Wolwedans Dune Camp
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Sonop Lodge
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NamibRand Nature Reserve
Das Sonop liegt in einer der faszinierendsten Regionen Namibias, eingebettet in die majestätischen Dünen der...
Wolwedans Boulders Camp
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Wolwedans Dune Camp
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Sonop Lodge
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NamibRand Nature Reserve
Das Sonop liegt in einer der faszinierendsten Regionen Namibias, eingebettet in die majestätischen Dünen der...
Kulala Desert Lodge
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Sesriem
Wilderness Safaris verfügt über zwei verschiedene Unterkünfte unmittelbar bei Sossusvlei. Beide Unterkünfte sind von...
Kwessi Dunes
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Sossusvlei
Die Kwessi Dunes Lodge liegt im NamibRand Naturreservat zwischen sanften Wüstenebenen, zerklüfteten Bergen und roten...
Wolwedans Desert Lodge
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Wolwedans Desert Lodge
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Le Mirage Resort & Spa
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Sesriem
Die Lodge befindet sich nur 21 km von Sesriem, dem Eingangstor zum Namib Naukluft Park und den Sossusvlei Dünen...
The Desert Grace Lodge
Preis auf Anfrage
Sesriem
Geniessen Sie den weiten Blick über die Namib-Wüste im privaten Planschpool auf Ihrer Veranda oder bei einem...
Camp Sossus
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Sesriem
Das Camp liegt in der Namib Tsaris Conservancy, zwischen den Nubib- und Zaris-Bergen, knapp 50 km vom Eingangstor zum...
Rostock Ritz Desert Lodge
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Solitaire
Die Rostock Ritz Desert Lodge liegt westlich der grossen Abbruchkante in der östlichen Region der Namib Wüste und...
Sossus Dune Lodge
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Sesriem
Direkt im Namib Naukluft Park gelegen, ca. 4 km vom Eingangs-Gate bei Sesriem entfernt.
Sossusvlei Lodge
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Sesriem
Die Sossusvlei Lodge liegt direkt am Sesriem Eingang zum Namib Naukluft Park.
Desert Homestead
Preis auf Anfrage
Sesriem
Die Lodge liegt inmitten einer Savannenwüste, nur gerade 30 km von Sesriem entfernt und ist umgeben von den Nubib,...
Namib Desert Lodge
Preis auf Anfrage
Sesriem
Direkt am Fusse der «versteinerten» Dünen steht die Namib Desert Lodge. Die Lodge befindet sich nur 60 km nördlich...
Desert Quiver Camp
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Sesriem
Das Desert Quiver Camp liegt in einem 40 000 Hektar grossen Naturreservat und ist 5 km vom Eingangstor zum Sossusvlei...
Namib Outpost
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Sesriem
Inmitten des Namib-Tsaris Nature Reserves, liegt diese wunderschöne Lodge malerisch umgeben von endlos erscheinenden...
Kanaan Naankuse Desert Retreat
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Erleben Sie die unendliche Weite der Wüste hautnah! Das Kanaan Naankuse Desert Retreat liegt umgeben von 33'000...
The Elegant Desert Lodge
Preis auf Anfrage
Sesriem
Wunderschön eingebettet in die umliegende Wüstenlandschaft. Das Tor zu Sossusvlei liegt zirka 43 km entfernt.
The Elegant Desert Camp
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Mitten in der Namib Wüste gelegen und umgeben von den Tsaris Bergen befindet sich dieses Camp in absoluter Ruhe und...
Kanaan Naankuse Desert Retreat
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Erleben Sie die unendliche Weite der Wüste hautnah! Das Kanaan Naankuse Desert Retreat liegt umgeben von 33'000...
The Elegant Desert Camp
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Mitten in der Namib Wüste gelegen und umgeben von den Tsaris Bergen befindet sich dieses Camp in absoluter Ruhe und...
Greenfire Desert Lodge
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
In einem privaten 20'000 ha grossen Wildreservat im Namib Rand Nature Reserve gelegen, 100 km südlich von Sesriem und...
Greenfire Desert Lodge
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
In einem privaten 20'000 ha grossen Wildreservat im Namib Rand Nature Reserve gelegen, 100 km südlich von Sesriem und...
&Beyond Sossusvlei Desert Lodge
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Willkommen in der &Beyond Sossusvlei Desert Lodge, einem luxuriösen Rückzugsort inmitten der atemberaubenden Weiten...
&Beyond Sossusvlei Desert Lodge
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NamibRand Nature Reserve
Willkommen in der &Beyond Sossusvlei Desert Lodge, einem luxuriösen Rückzugsort inmitten der atemberaubenden Weiten...
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