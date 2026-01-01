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Deadlei, Sossusvlei, Namibia

Sossusvlei Reisen vom Spezialisten

Faszination Wüstenlandschaft

Mit dem Namen Sossusvlei wird eigentlich eine beeindruckende Salzpfanne bezeichnet, die inmitten einer atemberaubend schönen Wüstenlandschaft liegt. Inzwischen ist aber auch die gesamte Region um Sie herum unter dem Namen Sossusvlei bekannt. In diesem Teil Namibias, denn Sie bei einer Rundreise durch Namibia unbedingt besuchen sollten, finden Sie unter anderem karstige Berge und so berühmte Orte, wie das Tal «Dead Vlei», das genauso wie der Sesriem Canyon gerne von Besuchern fotografiert.

Wenn es in dieser Gegend regnet, erwartet Sie eine blühende Wüste, was sehr eindrucksvoll ist. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um schon bald eine der spektakulärsten Regionen Namibias zu besuchen.

Wolwedans Boulders CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Little KulalaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Wilderness Safaris verfügt über zwei verschiedene Unterkünfte unmittelbar bei Sossusvlei. Beide Unterkünfte sind von...
Wolwedans Dune CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Sonop LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
Das Sonop liegt in einer der faszinierendsten Regionen Namibias, eingebettet in die majestätischen Dünen der...
Wolwedans Boulders CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Wolwedans Dune CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Sonop LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
Das Sonop liegt in einer der faszinierendsten Regionen Namibias, eingebettet in die majestätischen Dünen der...
Kulala Desert LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Wilderness Safaris verfügt über zwei verschiedene Unterkünfte unmittelbar bei Sossusvlei. Beide Unterkünfte sind von...
Kwessi DunesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sossusvlei
Die Kwessi Dunes Lodge liegt im NamibRand Naturreservat zwischen sanften Wüstenebenen, zerklüfteten Bergen und roten...
Wolwedans Desert LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Wolwedans Desert LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
Die Wolwedans Unterkünfte liegen im privaten NamibRand Naturreservat gebaut auf einem Dünengürtel mit traumhafter...
Le Mirage Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Die Lodge befindet sich nur 21 km von Sesriem, dem Eingangstor zum Namib Naukluft Park und den Sossusvlei Dünen...
The Desert Grace LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Geniessen Sie den weiten Blick über die Namib-Wüste im privaten Planschpool auf Ihrer Veranda oder bei einem...
Camp SossusHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Das Camp liegt in der Namib Tsaris Conservancy, zwischen den Nubib- und Zaris-Bergen, knapp 50 km vom Eingangstor zum...
Rostock Ritz Desert LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Solitaire
Die Rostock Ritz Desert Lodge liegt westlich der grossen Abbruchkante in der östlichen Region der Namib Wüste und...
Sossus Dune LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Direkt im Namib Naukluft Park gelegen, ca. 4 km vom Eingangs-Gate bei Sesriem entfernt.
Sossusvlei LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Die Sossusvlei Lodge liegt direkt am Sesriem Eingang zum Namib Naukluft Park.
Desert HomesteadHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Die Lodge liegt inmitten einer Savannenwüste, nur gerade 30 km von Sesriem entfernt und ist umgeben von den Nubib,...
Namib Desert LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Direkt am Fusse der «versteinerten» Dünen steht die Namib Desert Lodge. Die Lodge befindet sich nur 60 km nördlich...
Desert Quiver CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Das Desert Quiver Camp liegt in einem 40 000 Hektar grossen Naturreservat und ist 5 km vom Eingangstor zum Sossusvlei...
Namib OutpostHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Inmitten des Namib-Tsaris Nature Reserves, liegt diese wunderschöne Lodge malerisch umgeben von endlos erscheinenden...
Kanaan Naankuse Desert RetreatHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Erleben Sie die unendliche Weite der Wüste hautnah! Das Kanaan Naankuse Desert Retreat liegt umgeben von 33'000...
The Elegant Desert LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Sesriem
Wunderschön eingebettet in die umliegende Wüstenlandschaft. Das Tor zu Sossusvlei liegt zirka 43 km entfernt.
The Elegant Desert CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Mitten in der Namib Wüste gelegen und umgeben von den Tsaris Bergen befindet sich dieses Camp in absoluter Ruhe und...
Kanaan Naankuse Desert RetreatHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
Erleben Sie die unendliche Weite der Wüste hautnah! Das Kanaan Naankuse Desert Retreat liegt umgeben von 33'000...
The Elegant Desert CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
Mitten in der Namib Wüste gelegen und umgeben von den Tsaris Bergen befindet sich dieses Camp in absoluter Ruhe und...
Greenfire Desert LodgeHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
In einem privaten 20'000 ha grossen Wildreservat im Namib Rand Nature Reserve gelegen, 100 km südlich von Sesriem und...
Greenfire Desert LodgeHotel RatingHotel Rating
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NamibRand Nature Reserve
In einem privaten 20'000 ha grossen Wildreservat im Namib Rand Nature Reserve gelegen, 100 km südlich von Sesriem und...
&Beyond Sossusvlei Desert Lodge
Preis auf Anfrage
NamibRand Nature Reserve
Willkommen in der &Beyond Sossusvlei Desert Lodge, einem luxuriösen Rückzugsort inmitten der atemberaubenden Weiten...
&Beyond Sossusvlei Desert Lodge
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NamibRand Nature Reserve
Willkommen in der &Beyond Sossusvlei Desert Lodge, einem luxuriösen Rückzugsort inmitten der atemberaubenden Weiten...

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