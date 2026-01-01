Onguma Tented Camp
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias – lassen Sie sich überraschen! Die Lodges bieten eine gekonnte Mischung aus Eleganz und Natur. Onguma ist das einzige private Nature Reserve an der Ostseite des Etosha Nationalparks.
Lage
An der Ostgrenze des weltberühmten Etosha Nationalparks liegt Onguma, eines der ursprünglichsten Reservate im Südlichen Afrika.
Angebot
Die Gäste haben die Möglichkeit Pirschfahrten auf dem rund 34 000 Hektar grossen Onguma Gelände zu unternehmen. Es werden Pirschfahrten in den Etosha Nationalpark sowie auf dem privaten Gelände, Buschwanderungen und Sonnenuntergangsfahrten angeboten. Die Mahlzeiten sind vorzüglich und werden oft unter dem Sternenhimmel eingenommen. Ein ganz spezielles Erlebnis bietet der Dream Cruiser. Der umgebaute Land Cruiser verfügt auf zwei Ebenen über ein Badezimmer sowie einem offenen Schlafbereich auf dem Oberdeck. Eine unvergessliche Nacht mitten im Busch erwartet Sie!
Zimmer
Die 7 grosszügig eingerichteten Luxuszelte haben alle eine fantastische Aussicht auf ein Wasserloch, welches in der Nacht beleuchtet wird. Die Zelte verfügen über eine Innen- und Aussendusche sowie einen holzbefeuerten Hottub.
Preis auf Anfrage
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