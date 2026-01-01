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Zambezi Region, Namibia

Zambezi Hotels und Lodges

Eine traumhafte Natur

Die im Nordosten von Namibia gelegene Zambezi Region beeindruckt durch eine tropische Vegetation der Extraklasse. Sie ist die Heimat vieler exotischer Tiere. Traditionelle Dörfer und schöne Naturmonumente wie die eindrucksvollen Popa Falls machen einen Ausflug in dieses Gebiet von Namibia zu einem traumhaften Erlebnis, das Sie nicht so schnell vergessen werden. Insbesondere die vielen Lodges vor Ort sind sehr einladend und bieten Ihnen alles, was gute Ferien ausmacht. Kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten, um schon bald in der Zambezi Region unterwegs zu sein.

Chobe Water VillasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Zambesi (Caprivi)
Die exklusive Boutique Lodge liegt auf der Namibia Seite des Chobe Flusses in einem Paradies, das 160'000 Elefanten...
Lianshulu LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Zambesi (Caprivi)
Die beiden Safari-Lodges liegen im Nordosten Namibias auf einer 800 Hektar grossen, privaten Konzession.
Divava Okavango Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Zambesi (Caprivi)
Extravagante Lodge direkt am Ufer des Okavango Flusses.
Serondela LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Zambesi (Caprivi)
Diese atemberaubende Lodge liegt auf der Namibia Seite des Chobe Flusses in einer paradiesischen Region. Umgeben vom...
Hakusembe River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Rundu
Die hübsche Hakusembe River Lodge liegt ca. 16 km westlich von Rundu direkt am Okavango Fluss.
Namushasha River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kongola
Die liebevoll geführte Namushasha River Lodge liegt am Ufer des Kwando Flusses in der östlichen Zambezi-Region.
River Dance LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Zambesi (Caprivi)
Die River Dance Lodge befindet sich ca. 25 km westlich von Divundu an der Grenze zu Angola direkt am Okavango River....
Popa Falls ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Zambesi (Caprivi)
Wie der Name schon andeutet, liegt das Popa Falls Resort, direkt an den Popa Fällen, an den Ufern des Okavango Flusses.
Nambwa Tented Lodge & Kazile Island Lodge
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Zambesi (Caprivi)
Die Ruhe und das aussergewöhnliche Erlebnis wird Ihnen lange in guter Erinnerung bleiben. Die exklusive Lage im...

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