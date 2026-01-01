Zambezi Hotels und Lodges
Eine traumhafte Natur
Chobe Water Villas
Preis auf Anfrage
Zambesi (Caprivi)
Die exklusive Boutique Lodge liegt auf der Namibia Seite des Chobe Flusses in einem Paradies, das 160'000 Elefanten...
Lianshulu Lodge
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Zambesi (Caprivi)
Die beiden Safari-Lodges liegen im Nordosten Namibias auf einer 800 Hektar grossen, privaten Konzession.
Divava Okavango Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Zambesi (Caprivi)
Extravagante Lodge direkt am Ufer des Okavango Flusses.
Serondela Lodge
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Zambesi (Caprivi)
Diese atemberaubende Lodge liegt auf der Namibia Seite des Chobe Flusses in einer paradiesischen Region. Umgeben vom...
Hakusembe River Lodge
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Rundu
Die hübsche Hakusembe River Lodge liegt ca. 16 km westlich von Rundu direkt am Okavango Fluss.
Namushasha River Lodge
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Kongola
Die liebevoll geführte Namushasha River Lodge liegt am Ufer des Kwando Flusses in der östlichen Zambezi-Region.
River Dance Lodge
Preis auf Anfrage
Zambesi (Caprivi)
Die River Dance Lodge befindet sich ca. 25 km westlich von Divundu an der Grenze zu Angola direkt am Okavango River....
Popa Falls Resort
Preis auf Anfrage
Zambesi (Caprivi)
Wie der Name schon andeutet, liegt das Popa Falls Resort, direkt an den Popa Fällen, an den Ufern des Okavango Flusses.
Nambwa Tented Lodge & Kazile Island Lodge
Preis auf Anfrage
Zambesi (Caprivi)
Die Ruhe und das aussergewöhnliche Erlebnis wird Ihnen lange in guter Erinnerung bleiben. Die exklusive Lage im...
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