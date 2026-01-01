Die von mächtigen Bergen und der Skelettküste begrenzte Region Kaokoveld ist der Lebensraum des Stammes der Himba, die in diesem Teil Namibias von Wasserstelle zu Wasserstelle ziehen. Die auf den ersten Blick etwas karg wirkende Landschaft ist bei genauerem Hinsehen sehr abwechslungsreich und birgt viele Geheimnisse. Lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre dieser Region verzaubern und beobachten Sie die dort lebenden Wüstenelefanten, deren Anblick sehr imposant ist. Wenn Sie ein besonderes Stück Natur entdecken möchten, sollten Sie unsere Spezialisten für Namibia Reisen kontaktieren, um sich zu informieren.