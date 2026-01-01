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Kaokoveld, Namibia

Kaokoveld Unterkünfte im Überblick

Landschaften, die beeindrucken

Die von mächtigen Bergen und der Skelettküste begrenzte Region Kaokoveld ist der Lebensraum des Stammes der Himba, die in diesem Teil Namibias von Wasserstelle zu Wasserstelle ziehen. Die auf den ersten Blick etwas karg wirkende Landschaft ist bei genauerem Hinsehen sehr abwechslungsreich und birgt viele Geheimnisse. Lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre dieser Region verzaubern und beobachten Sie die dort lebenden Wüstenelefanten, deren Anblick sehr imposant ist. Wenn Sie ein besonderes Stück Natur entdecken möchten, sollten Sie unsere Spezialisten für Namibia Reisen kontaktieren, um sich zu informieren.

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Kaokoveld
Eines der schönsten Camps im südlichen Afrika in einer der atemberaubendsten Landschaften Namibias. Das Camp befindet...
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Kaokoveld
Im Herzen des Kaokolands, können Sie die faszinierende Kultur der Himba-Bevölkerung erleben, die beeindruckende...

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