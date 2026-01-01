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Damaraland, Namibia

Damaraland Unterkünfte im Überblick

Eine Region, die beeindruckt

Damaraland im Norden von Namibia ist eine Gegend, die durch ihre Kargheit besticht. Denn trotz wenigen Bäumen und Büschen gibt es in dem Gebiet viel zu entdecken. Insbesondere Begegnungen mit den dort lebenden Völkern der San und der Damara sind sehr interessant und werden Ihr Verständnis für die Kultur Namibias stärken. Aber auch die Landschaften im Damaraland sind sehr sehenswert und neben den Felsnadeln bei Vingerklip sowie den Felsgravuren von Twyfelfontein bei Besuchern sehr beliebt. Lassen Sie sich vom Damaraland verzaubern und kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten.

Sorris SorrisHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Sorris Sorris ist der neue Stern am Himmel des Damaralands und bietet den Gästen ein exklusives und einzigartiges...
Damaraland CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Die traumhaften Camps von Wilderness Safaris im Damaraland überzeugen durch professionelle Guides und stehen für ein...
Mowani Mountain CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Twyfelfontein Region
Die beiden einmaligen Unterkünfte mit afrikanischem Flair liegen eingebettet zwischen riesigen Findlingen in der...
Epako Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Wenn Sie auf der Suche nach Wildnis, Natur und einer modernen sowie luxuriösen Unterkunft sind, dann ist Epako genau...
Onduli RidgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Twyfelfontein Region
Zwischen zwei Granitfelsen gebaut, bietet die Onduli Ridge einen fantastischen Ausblick über die einzigartige...
Camp KipweHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Twyfelfontein Region
Die beiden einmaligen Unterkünfte mit afrikanischem Flair liegen eingebettet zwischen riesigen Findlingen in der...
Doro NawasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Die traumhaften Camps von Wilderness Safaris im Damaraland überzeugen durch professionelle Guides und stehen für ein...
Desert Rhino CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Die traumhaften Camps von Wilderness Safaris im Damaraland überzeugen durch professionelle Guides und stehen für ein...
Camp DorosHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Twyfelfontein Region
Das Zeltcamp ist in idyllischer Umgebung im Damaraland gelegen. Ein Transfer mit dem Safarifahrzeug bringt Sie um...
Vingerklip LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Khorixas Region
In reizvoller Landschaft westlich von Outjo, direkt neben der Felsformation «Vingerklip » gelegen. Sehr gut geeignet...
Damara Mopane LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Khorixas Region
Die Damara Mopane Lodge liegt ca. 20 km östlich von Khorixas und eignet sich für Ausflüge nach Twyfelfontein (130...
Twyfelfontein Country LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Twyfelfontein Region
Die Lodge liegt im Herzen des Twyfelfontein Uibasen Naturschutzgebietes und liegt 5 km von den Felszeichnungen entfernt.
Hohenstein LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Die Hohenstein Lodge liegt etwa 25 km nördlich von Usakos am Fusse des höchsten Berges im Erongo Massiv.
Grootberg LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Die Grootberg Lodge liegt oben auf dem Grootberg Pass in der Nähe von Palmwag und ist nur mit 4x4 Fahrzeug erreichbar.
Palmwag LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Die Palmwag Lodge liegt auf einer Grünanlage in der eindrücklichen Hügellandschaft der Grootberge.
Spitzkoppen LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Die Lodge liegt umgeben von eindrücklichen Granitfelsen bei Spitzkoppe.
Etendeka Mountain CampHotel RatingHotel Rating
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Damaraland
Das Camp liegt inmitten der spektakulären Hügellandschaft der Grootberge, etwa 20 km nördlich von Palmwag.

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