Damaraland Unterkünfte im Überblick
Eine Region, die beeindruckt
Sorris Sorris
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Damaraland
Sorris Sorris ist der neue Stern am Himmel des Damaralands und bietet den Gästen ein exklusives und einzigartiges...
Damaraland Camp
Preis auf Anfrage
Damaraland
Die traumhaften Camps von Wilderness Safaris im Damaraland überzeugen durch professionelle Guides und stehen für ein...
Mowani Mountain Camp
Preis auf Anfrage
Twyfelfontein Region
Die beiden einmaligen Unterkünfte mit afrikanischem Flair liegen eingebettet zwischen riesigen Findlingen in der...
Epako Safari Lodge
Preis auf Anfrage
Damaraland
Wenn Sie auf der Suche nach Wildnis, Natur und einer modernen sowie luxuriösen Unterkunft sind, dann ist Epako genau...
Onduli Ridge
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Twyfelfontein Region
Zwischen zwei Granitfelsen gebaut, bietet die Onduli Ridge einen fantastischen Ausblick über die einzigartige...
Camp Kipwe
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Twyfelfontein Region
Die beiden einmaligen Unterkünfte mit afrikanischem Flair liegen eingebettet zwischen riesigen Findlingen in der...
Doro Nawas
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Damaraland
Die traumhaften Camps von Wilderness Safaris im Damaraland überzeugen durch professionelle Guides und stehen für ein...
Desert Rhino Camp
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Damaraland
Die traumhaften Camps von Wilderness Safaris im Damaraland überzeugen durch professionelle Guides und stehen für ein...
Camp Doros
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Twyfelfontein Region
Das Zeltcamp ist in idyllischer Umgebung im Damaraland gelegen. Ein Transfer mit dem Safarifahrzeug bringt Sie um...
Vingerklip Lodge
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Khorixas Region
In reizvoller Landschaft westlich von Outjo, direkt neben der Felsformation «Vingerklip » gelegen. Sehr gut geeignet...
Damara Mopane Lodge
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Khorixas Region
Die Damara Mopane Lodge liegt ca. 20 km östlich von Khorixas und eignet sich für Ausflüge nach Twyfelfontein (130...
Twyfelfontein Country Lodge
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Twyfelfontein Region
Die Lodge liegt im Herzen des Twyfelfontein Uibasen Naturschutzgebietes und liegt 5 km von den Felszeichnungen entfernt.
Hohenstein Lodge
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Damaraland
Die Hohenstein Lodge liegt etwa 25 km nördlich von Usakos am Fusse des höchsten Berges im Erongo Massiv.
Grootberg Lodge
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Damaraland
Die Grootberg Lodge liegt oben auf dem Grootberg Pass in der Nähe von Palmwag und ist nur mit 4x4 Fahrzeug erreichbar.
Palmwag Lodge
Preis auf Anfrage
Damaraland
Die Palmwag Lodge liegt auf einer Grünanlage in der eindrücklichen Hügellandschaft der Grootberge.
Spitzkoppen Lodge
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Damaraland
Die Lodge liegt umgeben von eindrücklichen Granitfelsen bei Spitzkoppe.
Etendeka Mountain Camp
Preis auf Anfrage
Damaraland
Das Camp liegt inmitten der spektakulären Hügellandschaft der Grootberge, etwa 20 km nördlich von Palmwag.
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