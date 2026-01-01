Damaraland im Norden von Namibia ist eine Gegend, die durch ihre Kargheit besticht. Denn trotz wenigen Bäumen und Büschen gibt es in dem Gebiet viel zu entdecken. Insbesondere Begegnungen mit den dort lebenden Völkern der San und der Damara sind sehr interessant und werden Ihr Verständnis für die Kultur Namibias stärken. Aber auch die Landschaften im Damaraland sind sehr sehenswert und neben den Felsnadeln bei Vingerklip sowie den Felsgravuren von Twyfelfontein bei Besuchern sehr beliebt. Lassen Sie sich vom Damaraland verzaubern und kontaktieren Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten.