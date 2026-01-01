Onguma Camp Kala
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias – lassen Sie sich überraschen! Die Lodges bieten eine gekonnte Mischung aus Eleganz und Natur. Onguma ist das einzige private Nature Reserve an der Ostseite des Etosha Nationalparks.
Lage
An der Ostgrenze des weltberühmten Etosha Nationalparks liegt Onguma, eines der ursprünglichsten Reservate im Südlichen Afrika.
Angebot
Die Gäste haben die Möglichkeit Pirschfahrten auf dem rund 34 000 Hektar grossen Onguma Gelände zu unternehmen. Es werden Pirschfahrten in den Etosha Nationalpark sowie auf dem privaten Gelände, Buschwanderungen und Sonnenuntergangsfahrten angeboten. Die Mahlzeiten sind vorzüglich und werden oft unter dem Sternenhimmel eingenommen. Ein ganz spezielles Erlebnis bietet der Dream Cruiser. Der umgebaute Land Cruiser verfügt auf zwei Ebenen über ein Badezimmer sowie einem offenen Schlafbereich auf dem Oberdeck. Eine unvergessliche Nacht mitten im Busch erwartet Sie!
Zimmer
Das kleine exklusive Camp thront auf weitläufigen Holzplattformen, die über gewundene Holzstege miteinander verbunden sind. Die 4 luxuriösen Suiten sind grosszügig geschnitten und die grossen Fensterfronten bieten eine grossartige Aussicht auf ein Wasserloch und die eindrückliche Natur. Eine grosse private Terrasse mit Tagesbett, einem Whirlpool und einer Feuerstelle lädt zum Verweilen ein.
Preis auf Anfrage
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