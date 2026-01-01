Dolomite Resort
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die einzigen Übernachtungsmöglichkeiten innerhalb des Etosha Nationalparks.
Lage
Die Namibia Wildlife Resorts befinden sich im Etosha Nationalpark. Die Resorts Namutoni und Onkoshi liegen im Osten, Halali im Zentrum, Okaukuejo im Süden und das Dolomite Resort im Westen des Etosha Nationalparks.
Angebot
Zu den Annehmlichkeiten aller Resorts zählen ein Restaurant, ein Souvenirshop, ein Pool sowie Pirschfahrten (gegen Gebühr).
Zimmer
Das Eco Collection Resort im Westen liegt in einem tierreichen Bereich des Etosha Nationalparks und bietet den Gästen eine ausgezeichnete Tierbeobachtung. Die 20 Bungalows sind geräumig eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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