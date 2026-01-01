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Kalahari, Namibia

Kalahari Hotels und Lodges

Streifzüge durch die Kalahari - ein schönes Erlebnis

Die mächtige Wüste Kalahari erstreckt sich über mehrere Länder des südlichen Afrikas und beeindruckt durch ihre abwechslungsreichen Naturkulissen. Der in Namibia gelegene Teil der Kalahari ist vor allem durch rötlich schimmernde Dünen sehr spektakulär und beherbergt darüber hinaus grosse Tierherden, deren Beobachtung sehr interessant ist. Lassen Sie sich von einer einmaligen Landschaft in ihren Bann ziehen und seien Sie überrascht, wie lebendig eine Wüste sein kann. Wenn Sie diese Region Namibias in aller Ruhe erkunden möchten, sollten sie unsere Spezialisten kontaktieren, um Tipps zu erhalten.

Kalahari FarmhouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mariental
Das Kalahari Farmhouse liegt in der Nähe von Stampriet und die Distanz nach Mariental beträgt ca. 50 km. Der Gondwana...
Kalahari Red Dunes LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mariental
Sie finden die Kalahari Red Dunes Lodge nur gerade 8 km von Kalkrand entfernt in der Kalahari Wüste. Ab Windhoek...
Kalahari Anib LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mariental
Die Lodge befindet sich ca. 30 km nordöstlich von Mariental.
Intu Africa Zebra Kalahari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mariental
Die Intu Africa Zebra Kalahari Lodge liegt inmitten der Kalahari Wüste umgeben von ursprünglicher Natur und roten...
Bagatelle Kalahari Game RanchHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Mariental
Eine Fahrstunde von Mariental entfernt erwartet Sie ein unvergessliches Namibia Erlebnis inmitten einer Dünenlandschaft.
Hoodia Desert LodgeHotel RatingHotel Rating
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Maltahöhe
22 km südöstlich von Sesriem gelegen.

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