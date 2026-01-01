Kalahari Hotels und Lodges
Streifzüge durch die Kalahari - ein schönes Erlebnis
Kalahari Farmhouse
Preis auf Anfrage
Mariental
Das Kalahari Farmhouse liegt in der Nähe von Stampriet und die Distanz nach Mariental beträgt ca. 50 km. Der Gondwana...
Kalahari Red Dunes Lodge
Preis auf Anfrage
Mariental
Sie finden die Kalahari Red Dunes Lodge nur gerade 8 km von Kalkrand entfernt in der Kalahari Wüste. Ab Windhoek...
Kalahari Anib Lodge
Preis auf Anfrage
Mariental
Die Lodge befindet sich ca. 30 km nordöstlich von Mariental.
Intu Africa Zebra Kalahari Lodge
Preis auf Anfrage
Mariental
Die Intu Africa Zebra Kalahari Lodge liegt inmitten der Kalahari Wüste umgeben von ursprünglicher Natur und roten...
Bagatelle Kalahari Game Ranch
Preis auf Anfrage
Mariental
Eine Fahrstunde von Mariental entfernt erwartet Sie ein unvergessliches Namibia Erlebnis inmitten einer Dünenlandschaft.
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