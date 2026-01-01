Den Gästen werden Wildbeobachtungsfahrten in den tierreichen Etosha Nationalpark gegen Gebühr angeboten. Profitieren Sie von dem Wissen der Ranger und erfahren Sie mehr über die hier heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Den Gästen steht eine Bar, Feuerstelle, Leseecke und ein Restaurant zur Verfügung, das mit einer grosszügigen Veranda verbunden ist. Beim Pool im hübschen Garten können sich die Gäste während der Siesta entspannen. Die 8 massgefertigten Luxus-Zelte befinden sich in einem ursprünglichen Trockenflusslauf. Zu den Annehmlichkeiten gehört das en-suite Badezimmer mit begehbarer Glas-Dusche mit uneingeschränktem Blick in den Busch. Eine Minibar, Kaffee-/ Teekocher sowie die Klimaanlage runden das Angebot ab.