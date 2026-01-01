Beschreibung

Einleitung Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.

Lage Die Unterkünfte von Ongava liegen im gleichnamigen 30 000 Hektar grossen, privaten Wildschutzgebiet, welches direkt an den südlichen Teil des Etosha Nationalparks grenzt. Dieses Gebiet ist die Heimat einer Vielfalt von Tieren. Ebenfalls bekannt ist das Reservat für die Auswilderung von weissen und schwarzen Nashörnern. Dafür setzt sich das Ongava Research Centre mit diversen Projekten ein. Auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn in dieser Gegend leben über 340 verschiedene Arten.

Angebot Alle Camps operieren unabhängig voneinander und verfügen über eigene Restaurants, Aufenthaltsräume, kleinere Souvenirshops und Pools. Die Camps offerieren geführte Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug oder Buschwanderungen auf dem eigenen Gelände. Zudem werden dem Gast Pirschfahrten in den Etosha Nationalpark angeboten.