Anderssons at Ongava
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.
Lage
Die Unterkünfte von Ongava liegen im gleichnamigen 30 000 Hektar grossen, privaten Wildschutzgebiet, welches direkt an den südlichen Teil des Etosha Nationalparks grenzt. Dieses Gebiet ist die Heimat einer Vielfalt von Tieren. Ebenfalls bekannt ist das Reservat für die Auswilderung von weissen und schwarzen Nashörnern. Dafür setzt sich das Ongava Research Centre mit diversen Projekten ein. Auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn in dieser Gegend leben über 340 verschiedene Arten.
Angebot
Alle Camps operieren unabhängig voneinander und verfügen über eigene Restaurants, Aufenthaltsräume, kleinere Souvenirshops und Pools. Die Camps offerieren geführte Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug oder Buschwanderungen auf dem eigenen Gelände. Zudem werden dem Gast Pirschfahrten in den Etosha Nationalpark angeboten.
Zimmer
Das Camp verfügt über 8 klimatisierte Suiten, welche eine 180 Grad Panorama-Aussicht in die umliegende Landschaft bieten. Auch von der Aussendusche geniesst man einen Blick in die einzigartige Landschaft. Der Pool eignet sich ideal als Abkühlung zwischen den Safari-Aktivitäten. Eine ausgezeichnete Möglichkeit für die Tierbeobachtung aus nächster Nähe bietet sich den Gästen vom «Hide» aus, der sich unmittelbar beim Wasserloch befindet.
Preis auf Anfrage
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