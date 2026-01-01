Den Gästen werden Wildbeobachtungsfahrten in den tierreichen Etosha Nationalpark gegen Gebühr angeboten. Profitieren Sie von dem Wissen der Ranger und erfahren Sie mehr über die hier heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Die 10 eleganten Zimmer und Suiten sind liebevoll eingerichtet. Jedes Zimmer verfügt über eine Klimaanlage, eine Minibar sowie eine private Terrasse, von der aus Sie die atemberaubende Natur und Tierwelt Namibias geniessen können. Für besondere Anlässe stehen unsere exklusiven Villen zur Verfügung, die mit zusätzlichem Platz und privatem Pool ein Höchstmass an Privatsphäre bieten. Geniessen Sie exquisite Mahlzeiten in unserem eleganten Restaurant. Am Ende des Tages haben Sie die Möglichkeit eine Erfrischung im Pool zu geniessen oder gönnen Sie sich eine entspannende Massage im Spa (Spa ab April 2025 geöffnet).