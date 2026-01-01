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Swakopmund, Namibia

Swakopmund Reisen vom Spezialisten

Am Rande der Skelettküste wunderschöne Ferien verbringen

Zwischen Dünen und den Wellen des Atlantiks liegt die Stadt Swakopmund. So manches erinnert jedoch noch heute an längst vergessene Zeiten. Der Einfluss der deutschen Kaiserzeit ist bis heute nicht verschwunden und somit werden Sie bei Swakopmund Reisen mit Sicherheit viele altbekannte Dinge sehen. Besonders der Leuchtturm in der Stadt zieht viele Reisende an. Er könnte aufgrund der Bauweise auch gut und gerne in Ostfriesland stehen.

In Swakopmund finden Sie viele gute und einige luxuriöse Hotels. Wenn Sie sich mit dem Mietwagen durch Namibia bewegen, sollten Sie sich diese Stadt keinesfalls entgehen lassen. Unsere Spezialisten beraten Sie sehr gerne.

Pelican Point LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Walvis Bay
Hier entstehen lebenslange Erinnerungen. Auf der einen Seite rauscht der Ozean, auf der anderen Seite liegt die...
Strand Hotel SwakopmundHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Swakopmund
Das Strand Hotel liegt zwischen dem tosenden Atlantik und der majestätischen Namib Wüste und verfügt über eine...
Swakopmund Hotel & Entertainment CenterHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Swakopmund
Das modern umgebaute Hotel, welches früher der Bahnhof der Stadt war, befindet sich im Zentrum von Swakopmund.
The DelightHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Swakopmund
Das Hotel liegt zentral im historischen Stadtkern von Swakopmund. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sowie...
Swakopmund GuesthouseHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Swakopmund
Das hübsche Guesthouse liegt mitten im Stadtzentrum von Swakopmund. Der Strand sowie das Haupteinkaufsviertel sind...
The StiltzHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Swakopmund
An einer der spektakulärsten Lagen in Swakopmund überblickt das Hotel den Ozean, das Flussbett, die Lagune und die...
Brigadoon Boutique GuesthouseHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Swakopmund
Das feine Boutique Guesthouse liegt im Herzen der kleinen Küstenstadt Swakopmund. Die Sehenswürdigkeiten und das...

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