Emanya @ Etosha
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Die neu erbaute und modern gestaltete Lodge ist ein Höhepunkt am Ostrand des Etosha Nationalparks. Die Unterkunft ist eine hervorragende Kombination zwischen Tierbeobachtung und Entspannung.
Lage
Die Emanya Lodge liegt nur gerade 20 Minuten vom Osteingang des berühmten Etosha Nationalparks entfernt. Sie ist der perfekte Ausgangspunkt für Tierbeobachtungsfahrten in den tierreichen Park.
Angebot
Zu den Einrichtungen der Emanya@ Etosha gehören ein Swimmingpool, ein Beobachtungsdeck, eine Lounge mit Restaurant am Wasserloch, ein kleiner Weinkeller und ein Spa zur Entspannung. Internetzugang ist vorhanden. Auf dem Lodge eigenen Gelände gibt es verschiedene Antilopenarten, Giraffen, Strausse und Gnus zu beobachten. Gegen Gebühr können morgendliche Pirschfahrten zum Etosha Nationalpark mit einem ausgebildeten Ranger gebucht werden.
Zimmer
Die Lodge bietet ihren Gästen 20 moderne und luxuriöse Chalets welche mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Jedes Chalet verfügt über einen kleinen Schreibtisch, eine Tee- und Kaffeestation, eine Klimaanlage, einen Fernseher und einen Safe. Die modernen Badezimmer sind mit Dusche oder Badewanne ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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