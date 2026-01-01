Beschreibung

Einleitung Die neu erbaute und modern gestaltete Lodge ist ein Höhepunkt am Ostrand des Etosha Nationalparks. Die Unterkunft ist eine hervorragende Kombination zwischen Tierbeobachtung und Entspannung.

Lage Die Emanya Lodge liegt nur gerade 20 Minuten vom Osteingang des berühmten Etosha Nationalparks entfernt. Sie ist der perfekte Ausgangspunkt für Tierbeobachtungsfahrten in den tierreichen Park.

Angebot Zu den Einrichtungen der Emanya@ Etosha gehören ein Swimmingpool, ein Beobachtungsdeck, eine Lounge mit Restaurant am Wasserloch, ein kleiner Weinkeller und ein Spa zur Entspannung. Internetzugang ist vorhanden. Auf dem Lodge eigenen Gelände gibt es verschiedene Antilopenarten, Giraffen, Strausse und Gnus zu beobachten. Gegen Gebühr können morgendliche Pirschfahrten zum Etosha Nationalpark mit einem ausgebildeten Ranger gebucht werden.