Etosha Safari Camp
Etosha Nationalpark
Beschreibung
Lage
Das Camp befindet sich nur 10 km vom Andersson Gate entfernt und bietet somit eine ideale Ausgangslage für Ausflüge in den Etosha Nationalpark.
Angebot
Das Camp verfügt über einen grossen Swimmingpool, welcher an einem heissen Tag für Abkühlung sorgt. Unternehmen Sie Pirschfahrten auf eigene Faust im Etosha Nationalpark. Echtes Afrika-Feeling bietet das Restaurant und die Bar im Township-Stil.
Zimmer
Unter den Schatten spendenden Mopane-Bäumen stehen 50 landestypisch gestaltete, klimatisierte Chalets mit komfortablen Betten und geräumigem Bad. Die besondere Bauweise der Chalets vermittelt das klassische „Safari-Feeling". Von der Veranda aus bewundert man die traumhaften Stimmungen zum Sonnenaufgang und -untergang. Das Etosha Camp bietet einen Hauch von Luxus mit einem gehörigen Schuss afrikanischer Lebensfreude.
Preis auf Anfrage
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