Beschreibung

Lage Das Camp befindet sich nur 10 km vom Andersson Gate entfernt und bietet somit eine ideale Ausgangslage für Ausflüge in den Etosha Nationalpark.

Angebot Das Camp verfügt über einen grossen Swimmingpool, welcher an einem heissen Tag für Abkühlung sorgt. Unternehmen Sie Pirschfahrten auf eigene Faust im Etosha Nationalpark. Echtes Afrika-Feeling bietet das Restaurant und die Bar im Township-Stil.