Badeferien im Ali Bey Resort Sorgun ab Schweiz
Badeferien im Ali Bey Resort Sorgun ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grüne Anlage
- Wasserpark
- Direkter Zugang zum Meer
- Samara SPA
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie reisen heute in die Türkei. Von Flughafen von Antalya fahren Sie in die Unterkunft.
2-7. Tag Ali Bey Resort Sorgun
Erkunden Sie die Anlage des Hotels. Das Hotel hat drei verschiedene Teile. Es verfügt auch über eine SPA in den Sie sich verwöhnen lassen können. Auf der Bühne werden am Abend verschieden Shows aufgeführt.
8. Tag Rückreise
Sie reisen wieser nach Hause in die Schweiz. Von der Unterkunft direkt an den Flughafen von Antalya.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage