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Badeferien im Ali Bey Resort Sorgun ab Schweiz

Die grosse grüne Anlage ist wunderschön anzusehen. Der Flughafen ist eine Stunde entfernt vom Hotel. Es bietet einen grossen Wasserpark und den direkten Zugang zum Meer. Wer keine Lust hat auf Salzwasser, hat die Möglichkeit in dem Süsswasser Pool schwimmen zugehen.
Badeferien im Ali Bey Resort Sorgun ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grüne Anlage
- Wasserpark
- Direkter Zugang zum Meer
- Samara SPA
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie reisen heute in die Türkei. Von Flughafen von Antalya fahren Sie in die Unterkunft.

2-7. Tag Ali Bey Resort Sorgun

Erkunden Sie die Anlage des Hotels. Das Hotel hat drei verschiedene Teile. Es verfügt auch über eine SPA in den Sie sich verwöhnen lassen können. Auf der Bühne werden am Abend verschieden Shows aufgeführt.

8. Tag Rückreise

Sie reisen wieser nach Hause in die Schweiz. Von der Unterkunft direkt an den Flughafen von Antalya.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe
  • Verpflegung: All Inclusive plus
Preisbeispiel mit Abreise am 22.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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