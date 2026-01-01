Badeferien im Ali Bey Resort Sorgun ab Schweiz

Sie reisen heute in die Türkei. Von Flughafen von Antalya fahren Sie in die Unterkunft.

Ali Bey Resort Sorgun

Erkunden Sie die Anlage des Hotels. Das Hotel hat drei verschiedene Teile. Es verfügt auch über eine SPA in den Sie sich verwöhnen lassen können. Auf der Bühne werden am Abend verschieden Shows aufgeführt.