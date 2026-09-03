Badeferien im Paloma Oceana ab Schweiz
Badeferien im Paloma Oceana ab Schweiz
ab CHF 1282.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosse Wasserwelt
- Direkter Zugang zum Meer
- Familien empfohlen
- Entspannung im SPA & Wellness
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihre Reise. Sie fliegen von der Schweiz in die Türkei. Vom Flughafen geht es mit dem Bustransfer weiter ins Hotel.
2-7. Tag Paloma Oceana
Es erwartet Sie eine Woche voller Sommer, Sonne und Spass. Verbringen Sie einen ruhigen Tag am Pool oder hoteleigenen Strand und lassen Sie sich vom breiten kulinarischen Angebot verwöhnen. Der Aquapark sowie diverse Sport- und Animationsangebote sorgen für Action. Gönnen Sie sich abends einen leckeren Drink zu einer unterhaltsamen Show oder Live-Musik.
8. Tag Rückreise
Heute reisen Sie wieder zurück in die Heimat. Per Bustransfer geht es an den Flughafen Antalya und von dort aus mit dem Flugzeug zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Haupthaus
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1282.– / pro Person