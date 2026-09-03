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Badeferien im Paloma Oceana ab Schweiz

Das moderne 5-Sterne Hotel befindet sich in bester Strandlage mit hoteleigenem Strandabschnitt. Eine weitläufige Gartenanlage lädt zum Spazieren und Verweilen ein während mehrere Pools sowie der Aquapark für Spass unter der Sonne sorgen. Beim breiten kulinarischen Angebot bleiben kaum Wünsche offen.
Badeferien im Paloma Oceana ab Schweiz
ab CHF 1282.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosse Wasserwelt
- Direkter Zugang zum Meer
- Familien empfohlen
- Entspannung im SPA & Wellness
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte
Badeferien im Paloma Oceana ab Side: AYT_Paloma_Anlage 2
Badeferien im Paloma Oceana ab Side: AYT_Paloma Oceana Zimmer 2
Badeferien im Paloma Oceana ab Side: AYT_Paloma_Pool und Rutschbahn
Badeferien im Paloma Oceana ab Side: AYT_Pool und Gebäude bei Tag

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute beginnt Ihre Reise. Sie fliegen von der Schweiz in die Türkei. Vom Flughafen geht es mit dem Bustransfer weiter ins Hotel.

2-7. Tag Paloma Oceana

Es erwartet Sie eine Woche voller Sommer, Sonne und Spass. Verbringen Sie einen ruhigen Tag am Pool oder hoteleigenen Strand und lassen Sie sich vom breiten kulinarischen Angebot verwöhnen. Der Aquapark sowie diverse Sport- und Animationsangebote sorgen für Action. Gönnen Sie sich abends einen leckeren Drink zu einer unterhaltsamen Show oder Live-Musik.

8. Tag Rückreise

Heute reisen Sie wieder zurück in die Heimat. Per Bustransfer geht es an den Flughafen Antalya und von dort aus mit dem Flugzeug zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Haupthaus
  • Verpflegung: All Inclusive plus

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1282.– / pro Person

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