Badeferien im Paloma Oceana ab Schweiz

Es erwartet Sie eine Woche voller Sommer, Sonne und Spass. Verbringen Sie einen ruhigen Tag am Pool oder hoteleigenen Strand und lassen Sie sich vom breiten kulinarischen Angebot verwöhnen. Der Aquapark sowie diverse Sport- und Animationsangebote sorgen für Action. Gönnen Sie sich abends einen leckeren Drink zu einer unterhaltsamen Show oder Live-Musik.