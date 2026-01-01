Badeferien im TUI BLUE Xanthe ab Zürich
Badeferien im TUI BLUE Xanthe ab Zürich
ab CHF 1172.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Aquapark und Pools
- Familienfreundliches Kids-Club-Programm
- Vielfältiges Sport- und Fitnessangebot
- Wellness und Entertainment
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Flug ab Zürich nach Antalya mit anschliessendem Bustransfer zum TUI BLUE Xanthe in Side‑Kumköy.
2-7. Tag TUI BLUE Xanthe
Ein perfekter Tag im TUI BLUE Xanthe beginnt mit einem reichhaltigen Frühstück am Buffet mit Meerblick. Morgens geniessen Sie Yoga oder Fitness am Strand, während die Kinder im Kids Club aktiv sind. Am Vormittag planschen alle glücklich im Aquapark mit Wasserrutschen. Nachmittags locken tolle Sportangebote wie Tennis oder Beachvolleyball oder Entspannung im Spa mit Hamam und Sauna. Ein Cocktail an der Strandbar rundet den Tag ab. Abends geniessen Sie ein internationales Dinner und Live-Unterhaltung.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück erfolgt der Bustransfer zum Flughafen Antalya und Rückflug zur Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SunExpress
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1172.– / pro Person