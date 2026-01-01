Badeferien im TUI BLUE Xanthe ab Zürich

TUI BLUE Xanthe

Ein perfekter Tag im TUI BLUE Xanthe beginnt mit einem reichhaltigen Frühstück am Buffet mit Meerblick. Morgens geniessen Sie Yoga oder Fitness am Strand, während die Kinder im Kids Club aktiv sind. Am Vormittag planschen alle glücklich im Aquapark mit Wasserrutschen. Nachmittags locken tolle Sportangebote wie Tennis oder Beachvolleyball oder Entspannung im Spa mit Hamam und Sauna. Ein Cocktail an der Strandbar rundet den Tag ab. Abends geniessen Sie ein internationales Dinner und Live-Unterhaltung.