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Badeferien im TUI BLUE Xanthe ab Zürich

Das TUI BLUE Xanthe an der Türkischen Riviera ist ein modernes 5‑Sterne‑Resort in Side‑Kumköy. Mit eigenem Privatstrand, weitläufigen Gartenanlagen und grosszügigen Pools bietet es ideale Voraussetzungen für Familien und Aktivurlauber. Komfort, Entertainment und Wohlfühlmomente verschmelzen hier zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis.
Badeferien im TUI BLUE Xanthe ab Zürich
ab CHF 1172.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Aquapark und Pools
- Familienfreundliches Kids-Club-Programm
- Vielfältiges Sport- und Fitnessangebot
- Wellness und Entertainment
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Flug ab Zürich nach Antalya mit anschliessendem Bustransfer zum TUI BLUE Xanthe in Side‑Kumköy.

2-7. Tag TUI BLUE Xanthe

Ein perfekter Tag im TUI BLUE Xanthe beginnt mit einem reichhaltigen Frühstück am Buffet mit Meerblick. Morgens geniessen Sie Yoga oder Fitness am Strand, während die Kinder im Kids Club aktiv sind. Am Vormittag planschen alle glücklich im Aquapark mit Wasserrutschen. Nachmittags locken tolle Sportangebote wie Tennis oder Beachvolleyball oder Entspannung im Spa mit Hamam und Sauna. Ein Cocktail an der Strandbar rundet den Tag ab. Abends geniessen Sie ein internationales Dinner und Live-Unterhaltung.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück erfolgt der Bustransfer zum Flughafen Antalya und Rückflug zur Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SunExpress
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 20.08.2025

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1172.– / pro Person

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