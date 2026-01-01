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Badeferien im Güral Premier Belek ab Schweiz

Es ist das klassische Grosshotel der Türkei. Es hat viel Attraktionen zu bieten für Gross und Klein. Der Flughafen ist 30 Minuten entfernt. Das Hotel verfügt über mehrere Pools und ist direkt am Strand. Wer sich etwas austoben will, hat die Möglichkeit im Fittness.
Badeferien im Güral Premier Belek ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosse Anlage
- Direkt am Strand
- Viele Aktivitäten
- Wellness
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie ab in Ihren Urlaub. Von der Schweiz aus geht es in die Türkei nach Antalya. Von dort geht es weiter in die Unterkunft.

2-7. Tag Güral Premier Belek

Genissen Sie die Zeit am Strand, oder im Süsswasser Pool. Die Kinder können sich austoben im Wasserpark oder im Happyland. Sie können sich aber auch entpannen gehen im QuuSpa. Am Abend können Sie sich die Abendshows ansehen.

8. Tag Rückreise

Heute reisen wieder in die Schweiz zurück. Vom Hotel geht es an den Flughafen von Antalya, von dort fliegen Sie in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppel Deluxe Zimmer
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 19.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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