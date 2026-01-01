Badeferien im Güral Premier Belek ab Schweiz
Badeferien im Güral Premier Belek ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosse Anlage
- Direkt am Strand
- Viele Aktivitäten
- Wellness
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie ab in Ihren Urlaub. Von der Schweiz aus geht es in die Türkei nach Antalya. Von dort geht es weiter in die Unterkunft.
2-7. Tag Güral Premier Belek
Genissen Sie die Zeit am Strand, oder im Süsswasser Pool. Die Kinder können sich austoben im Wasserpark oder im Happyland. Sie können sich aber auch entpannen gehen im QuuSpa. Am Abend können Sie sich die Abendshows ansehen.
8. Tag Rückreise
Heute reisen wieder in die Schweiz zurück. Vom Hotel geht es an den Flughafen von Antalya, von dort fliegen Sie in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppel Deluxe Zimmer
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage