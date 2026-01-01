Badeferien im TUI MAGIC LIFE Jacaranda ab Schweiz
Badeferien im TUI MAGIC LIFE Jacaranda ab Schweiz
ab CHF 1786.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkter Strandzugang
- Grosses Sportangebot
- Weitläufige Poollandschaft
- Abwechslungsreiche All-Inclusive-Gastronomie
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen nach Antalya. Vom Flughafen aus reisen Sie per Bustransfer zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag TUI MAGIC LIFE Jacaranda
Ein perfekter Tag im TUI MAGIC LIFE Jacaranda beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Danach entspannen Sie am Relax-Pool oder nehmen an einem der vielen Sportangebote wie Tennis oder Beachvolleyball teil. Am Nachmittag locken Wassersport am Strand oder eine Runde auf den Wasserrutschen. Nach einem Snack an der Poolbar geniessen Sie ein köstliches Abendessen im À-la-carte-Restaurant. Abends sorgt das Unterhaltungsprogramm mit Shows und Live-Musik für den perfekten Ausklang.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen mit dem Bustransfer an den Flughafen. Von Antalya aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Economy DZE1
- Verpflegung: All inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1786.– / pro Person