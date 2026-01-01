Badeferien im TUI MAGIC LIFE Jacaranda ab Schweiz

TUI MAGIC LIFE Jacaranda

Ein perfekter Tag im TUI MAGIC LIFE Jacaranda beginnt mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Danach entspannen Sie am Relax-Pool oder nehmen an einem der vielen Sportangebote wie Tennis oder Beachvolleyball teil. Am Nachmittag locken Wassersport am Strand oder eine Runde auf den Wasserrutschen. Nach einem Snack an der Poolbar geniessen Sie ein köstliches Abendessen im À-la-carte-Restaurant. Abends sorgt das Unterhaltungsprogramm mit Shows und Live-Musik für den perfekten Ausklang.