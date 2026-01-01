Heute startet Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz in die Türkei. Per Transfer werden Sie zu Ihrer Unterkunft gebracht.

ROBINSON SARIGERME PARK

Dank dem FOR ALL Prinzip kommen hier Gross und Klein auf ihre Kosten. Während sich die kleinen Gäste bei betreuten Programmen ausleben können, erwartet die Erwachsenen der WellFit-Spa mit einem breiten Angebot an Entspannungsmöglichkeiten. Wer sich zuvor noch etwas auspowern möchte, kann dies auf der grossen Tennisanlage mit 8 Ascheplätzen tun. Geniessen Sie das schöne Wetter und die Ruhe auf der Chill-Out-Wiese der schönen Gartenanlage oder lassen sie den Tag entpsannt beim Sundowner mit Live-Musik zu ende gehen.