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strandreisen

Badeferien im ROBINSON SARIGERME PARK ab Schweiz

Dieser FOR ALL Club verspricht eine entspannte Atmosphäre und besondere Wohlfühlerlebnisse. Gelegen in einer wundervollen Umgebung an der blauen Ägäisküste erwartet der ROBINSON seine Gäste direkt an einer verträumten Buch mit weitem, feinem Sandstrand und einer einer hübschen, gepflegten Grünanlage. Wassersportler finden hier ein einzigartiges Segel- und Surfrevier mit grosszügiger Wassersportstation. An 6 Tagen in der Woche kommen Kinden und Jugendliche dank einem abwechslungsreichen Programm zu jeder Menge Spiel und Spass.
Badeferien im ROBINSON SARIGERME PARK ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- WellFit
- Wassersport
- Tennis
- All-inclusive made by ROBINSON
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute startet Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz in die Türkei. Per Transfer werden Sie zu Ihrer Unterkunft gebracht.

2-7. Tag ROBINSON SARIGERME PARK

Dank dem FOR ALL Prinzip kommen hier Gross und Klein auf ihre Kosten. Während sich die kleinen Gäste bei betreuten Programmen ausleben können, erwartet die Erwachsenen der WellFit-Spa mit einem breiten Angebot an Entspannungsmöglichkeiten. Wer sich zuvor noch etwas auspowern möchte, kann dies auf der grossen Tennisanlage mit 8 Ascheplätzen tun. Geniessen Sie das schöne Wetter und die Ruhe auf der Chill-Out-Wiese der schönen Gartenanlage oder lassen sie den Tag entpsannt beim Sundowner mit Live-Musik zu ende gehen.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise und sie werden mit dem Transfer wieder zum Flughafen gebracht. Es erfolgt der Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Classic Sea Side
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 18.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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