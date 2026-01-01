Badeferien im ROBINSON SARIGERME PARK ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON SARIGERME PARK ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- WellFit
- Wassersport
- Tennis
- All-inclusive made by ROBINSON
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute startet Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz in die Türkei. Per Transfer werden Sie zu Ihrer Unterkunft gebracht.
2-7. Tag ROBINSON SARIGERME PARK
Dank dem FOR ALL Prinzip kommen hier Gross und Klein auf ihre Kosten. Während sich die kleinen Gäste bei betreuten Programmen ausleben können, erwartet die Erwachsenen der WellFit-Spa mit einem breiten Angebot an Entspannungsmöglichkeiten. Wer sich zuvor noch etwas auspowern möchte, kann dies auf der grossen Tennisanlage mit 8 Ascheplätzen tun. Geniessen Sie das schöne Wetter und die Ruhe auf der Chill-Out-Wiese der schönen Gartenanlage oder lassen sie den Tag entpsannt beim Sundowner mit Live-Musik zu ende gehen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise und sie werden mit dem Transfer wieder zum Flughafen gebracht. Es erfolgt der Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Classic Sea Side
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage