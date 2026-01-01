Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im ROBINSON NOBILIS ab Schweiz

Das Hotel streift einen Fluss und ist zugleich am Meer. Es biete eine grosse Sparte von Aktivitäten. Das Grundstück der Unterkunft ist sehr weitläufig, dadurch sind auch unterschiedliche Zimmerkategorien verfügbar. Ein Glofplatz oder ein Wasserpark ist auch vertreten.
Badeferien im ROBINSON NOBILIS ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grüne Hotelanlage
- Attraktionen für Kinder
- Direkt am Strand & Fluss
- Yogakurse und vieles mehr
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie starten heute Ihre Ferien in die Türkei. Sie fahren vom Flughafen Antalya in Ihre Unterkunft.

2-7. Tag ROBINSON NOBILIS

Genissen Sie Ihren Aufenthalt mit vielen Attraktionen. Es gibt Yoga-Kurse die Sie besuchen können sowie einen Golfplatz. Auf dem glitzernden Meer können Sie sich im Wassersport üben. Am Abend können sie die magischen Abendshows bewundern oder einfach einen Drink geniessen.

8. Tag Rückreise

Heute reisen Sie nach Hause mit dem Flugzeug. Von der Unterkunft direkt an den Flughafen und von dort aus direkt in die Lüfte in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Village
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 26.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen