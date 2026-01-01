Badeferien im ROBINSON NOBILIS ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON NOBILIS ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grüne Hotelanlage
- Attraktionen für Kinder
- Direkt am Strand & Fluss
- Yogakurse und vieles mehr
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie starten heute Ihre Ferien in die Türkei. Sie fahren vom Flughafen Antalya in Ihre Unterkunft.
2-7. Tag ROBINSON NOBILIS
Genissen Sie Ihren Aufenthalt mit vielen Attraktionen. Es gibt Yoga-Kurse die Sie besuchen können sowie einen Golfplatz. Auf dem glitzernden Meer können Sie sich im Wassersport üben. Am Abend können sie die magischen Abendshows bewundern oder einfach einen Drink geniessen.
8. Tag Rückreise
Heute reisen Sie nach Hause mit dem Flugzeug. Von der Unterkunft direkt an den Flughafen und von dort aus direkt in die Lüfte in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Village
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage