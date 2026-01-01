Badeferien im ROBINSON NOBILIS ab Schweiz

1 . Tag Anreise Sie starten heute Ihre Ferien in die Türkei. Sie fahren vom Flughafen Antalya in Ihre Unterkunft.

2-7 . Tag ROBINSON NOBILIS Genissen Sie Ihren Aufenthalt mit vielen Attraktionen. Es gibt Yoga-Kurse die Sie besuchen können sowie einen Golfplatz. Auf dem glitzernden Meer können Sie sich im Wassersport üben. Am Abend können sie die magischen Abendshows bewundern oder einfach einen Drink geniessen.

8 . Tag Rückreise Heute reisen Sie nach Hause mit dem Flugzeug. Von der Unterkunft direkt an den Flughafen und von dort aus direkt in die Lüfte in die Schweiz.