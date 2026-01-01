Badeferien im Concorde de Luxe Resort ab Schweiz
Badeferien im Concorde de Luxe Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosses Entertainmentprogramm
- Direkt am Strand
- Wassersport
- Grosser SPA
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie reisen heute ab in die Türkei für Ihren Urlaub. In Antalya fahren Sie in die Unterkunft.
2-7. Tag Concorde de Luxe Resort
Da der Strand sehr nahe ist, bietet es sich an den Tag an diesem zu verbringen. Es gibt noch ganz viele andere Attraktionen die Sie geniessen können. Am Abend können Sie gespannt sein auf die verschiedenen Abendshows.
8. Tag Rückreise
Heute reisen Sie zurück in die Schweiz. Fahren Sie von der Unterkunft zum Flughafen Antalya und dann in die Lüfte.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe Meerblick
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage