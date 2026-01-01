Badeferien im Concorde de Luxe Resort ab Schweiz

Sie reisen heute ab in die Türkei für Ihren Urlaub. In Antalya fahren Sie in die Unterkunft.

Concorde de Luxe Resort

Da der Strand sehr nahe ist, bietet es sich an den Tag an diesem zu verbringen. Es gibt noch ganz viele andere Attraktionen die Sie geniessen können. Am Abend können Sie gespannt sein auf die verschiedenen Abendshows.