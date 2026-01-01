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Badeferien im Concorde de Luxe Resort ab Schweiz

Der Flughafen ist 20 Minuten entfert vom Flughafen Antalya. Die Unterkunft befindet sich direkt am Strand. Es bietet viele Aktivitäten, wie z. B. Strand, Sport und ganz viel Entertainment. Sie wollen etwas Ruhe für sich? Dann bietet sich der SPA-Bereich sehr gut an.
Badeferien im Concorde de Luxe Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosses Entertainmentprogramm
- Direkt am Strand
- Wassersport
- Grosser SPA
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie reisen heute ab in die Türkei für Ihren Urlaub. In Antalya fahren Sie in die Unterkunft.

2-7. Tag Concorde de Luxe Resort

Da der Strand sehr nahe ist, bietet es sich an den Tag an diesem zu verbringen. Es gibt noch ganz viele andere Attraktionen die Sie geniessen können. Am Abend können Sie gespannt sein auf die verschiedenen Abendshows.

8. Tag Rückreise

Heute reisen Sie zurück in die Schweiz. Fahren Sie von der Unterkunft zum Flughafen Antalya und dann in die Lüfte.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe Meerblick
  • Verpflegung: All Inclusive plus
Preisbeispiel mit Abreise am 01.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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