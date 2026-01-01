Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im ROBINSON PAMFILYA ab Schweiz

In diesem grosszügigen ROBINSON erleben sportbegeisterte Paare und erlebnishungrige Familien wundervolle, entspannte Sommertage am Mittelmeer. Inmitten eines Pinienwaldes und doch an direkter Strandlage gelegen erwartet Sie eine moderne Anlage im landestypischen Stil. Ein tolles Wassersportrevier mit einer der größten Wassersportbasen der türkischen Riviera eignet sich hervorragend auch für Einsteiger und lässt kaum Wassersport-Wünsche offen. An 7 Tagen in der Woche bietet ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm für jede Menge Spiel und Spass unter der Sonne.
Badeferien im ROBINSON PAMFILYA ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- WellFit-Aktiv
- Tennis
- Wassersport
- grosse Poolanlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihr Urlaub beginnt heute mit dem Flug aus der Schweiz in die Türkei. Der Transfer bringt Sie vom Flughafen zu Ihrer Unterkunft.

2-7. Tag ROBINSON PAMFILYA

Geniessen Sie All-inclusive made by ROBINSON und lassen Sie sich von einem breiten kulinarischen Angebot verwöhnen. Gestalten Sie die Tage ganz nach Ihrem Geschmack: Erleben Sie aktive Tage beim Wassersport oder Tennis, entspannen Sie an der grossen Poollandschaft oder lassen Sie am flachabfallenden Sandstrand unter der Sonne die Seele baumeln. Abends können Sie den Tag beim Sundowner mit einem leckeren Aperitif ausklingen lassen.

8. Tag Rückreise

Ihr Urlaub endet heute und sie werden per Transfer wieder an den Flughafen gebracht. Mit dem Flugzeug geht es zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Classic
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 01.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen