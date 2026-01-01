In diesem grosszügigen ROBINSON erleben sportbegeisterte Paare und erlebnishungrige Familien wundervolle, entspannte Sommertage am Mittelmeer. Inmitten eines Pinienwaldes und doch an direkter Strandlage gelegen erwartet Sie eine moderne Anlage im landestypischen Stil. Ein tolles Wassersportrevier mit einer der größten Wassersportbasen der türkischen Riviera eignet sich hervorragend auch für Einsteiger und lässt kaum Wassersport-Wünsche offen. An 7 Tagen in der Woche bietet ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm für jede Menge Spiel und Spass unter der Sonne.