Badeferien im ROBINSON PAMFILYA ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON PAMFILYA ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- WellFit-Aktiv
- Tennis
- Wassersport
- grosse Poolanlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihr Urlaub beginnt heute mit dem Flug aus der Schweiz in die Türkei. Der Transfer bringt Sie vom Flughafen zu Ihrer Unterkunft.
2-7. Tag ROBINSON PAMFILYA
Geniessen Sie All-inclusive made by ROBINSON und lassen Sie sich von einem breiten kulinarischen Angebot verwöhnen. Gestalten Sie die Tage ganz nach Ihrem Geschmack: Erleben Sie aktive Tage beim Wassersport oder Tennis, entspannen Sie an der grossen Poollandschaft oder lassen Sie am flachabfallenden Sandstrand unter der Sonne die Seele baumeln. Abends können Sie den Tag beim Sundowner mit einem leckeren Aperitif ausklingen lassen.
8. Tag Rückreise
Ihr Urlaub endet heute und sie werden per Transfer wieder an den Flughafen gebracht. Mit dem Flugzeug geht es zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Classic
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage