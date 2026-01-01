Badeferien im TUI MAGIC LIFE Masmavi ab Schweiz
Badeferien im TUI MAGIC LIFE Masmavi ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Kulinarische Vielfalt
- Internationale Shows
- Grosses Sportangebot
- Erste Strandlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute startet Ihre Reise mit dem Flug von Zürich nach Antalya.
2-7. Tag TUI MAGIC LIFE Masmavi
Beginnen Sie den Tag mit Yoga am Strand, gefolgt von einem reichhaltigen Frühstück. Versuchen Sie sich in Wassersportarten wie Windsurfen oder Schnorcheln und entspannen Sie danach am Pool oder lassen Sie sich im Wellnessbereich verwöhnen. Dank einem breiten Unterhaltungsangebot kommt auch bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile auf. In 7 verschiedenen Restaurants finden Sie kulinarische Köstlichkeiten. Abendshows und Live-Musik bieten die perfekte Möglichkeit, den Tag ausklingen zu lassen.
8. Tag Rückreise
Ihre Reise endet und Sie fliegen von Antalya zurück nach Zürich.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SunExpress
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage