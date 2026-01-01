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Badeferien im TUI MAGIC LIFE Masmavi ab Schweiz

Das TUI MAGIC LIFE Masmavi liegt direkt am langen, feinsandigen Strand und nur wenige Kilometer von Belek entfernt. Freuen Sie sich auf die ideale Kombination aus abwechslungsreichen Sportkursen, Unterhaltung und Entspannung. In den sieben Restaurants und zehn Bars kommt auch der Genuss nicht zu kurz. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm und einen Aquapark.
Badeferien im TUI MAGIC LIFE Masmavi ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Kulinarische Vielfalt
- Internationale Shows
- Grosses Sportangebot
- Erste Strandlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute startet Ihre Reise mit dem Flug von Zürich nach Antalya.

2-7. Tag TUI MAGIC LIFE Masmavi

Beginnen Sie den Tag mit Yoga am Strand, gefolgt von einem reichhaltigen Frühstück. Versuchen Sie sich in Wassersportarten wie Windsurfen oder Schnorcheln und entspannen Sie danach am Pool oder lassen Sie sich im Wellnessbereich verwöhnen. Dank einem breiten Unterhaltungsangebot kommt auch bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile auf. In 7 verschiedenen Restaurants finden Sie kulinarische Köstlichkeiten. Abendshows und Live-Musik bieten die perfekte Möglichkeit, den Tag ausklingen zu lassen.

8. Tag Rückreise

Ihre Reise endet und Sie fliegen von Antalya zurück nach Zürich.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SunExpress
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 05.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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