Badeferien im TUI MAGIC LIFE Masmavi ab Schweiz

TUI MAGIC LIFE Masmavi

Beginnen Sie den Tag mit Yoga am Strand, gefolgt von einem reichhaltigen Frühstück. Versuchen Sie sich in Wassersportarten wie Windsurfen oder Schnorcheln und entspannen Sie danach am Pool oder lassen Sie sich im Wellnessbereich verwöhnen. Dank einem breiten Unterhaltungsangebot kommt auch bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile auf. In 7 verschiedenen Restaurants finden Sie kulinarische Köstlichkeiten. Abendshows und Live-Musik bieten die perfekte Möglichkeit, den Tag ausklingen zu lassen.