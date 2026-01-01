Badeferien im Sunis Kumköy Beach Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Sunis Kumköy Beach Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Nachtunterhaltung
- Pool & Strand
- Ganz viele sportliche Aktivitäten
- Tagesaktivitäten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie von der Schweiz nach Antalya. Von dort aus in Ihre Unterkunft.
2-7. Tag Sunis Kumköy Beach Resort & Spa
Genniessen Sie Ihre Tag in dem atraktionsvollen Hotel. Viele sportliche Aktivitäten, wie z. B. Fitness, Wassergymnastik, Aerobic, Tennis und vieles mehr auch noch gegen Bezahlung. Für etwas Entspannung gibt es auch einen SPA-Bereich.
8. Tag Rückreise
Sie werden heute wieder abreisen vom Flughafen Antalya in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Haupthaus
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage