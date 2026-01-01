Badeferien im Sunis Kumköy Beach Resort & Spa ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie von der Schweiz nach Antalya. Von dort aus in Ihre Unterkunft.

2-7 . Tag Sunis Kumköy Beach Resort & Spa Genniessen Sie Ihre Tag in dem atraktionsvollen Hotel. Viele sportliche Aktivitäten, wie z. B. Fitness, Wassergymnastik, Aerobic, Tennis und vieles mehr auch noch gegen Bezahlung. Für etwas Entspannung gibt es auch einen SPA-Bereich.

8 . Tag Rückreise Sie werden heute wieder abreisen vom Flughafen Antalya in die Schweiz.