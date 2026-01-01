Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Sunis Kumköy Beach Resort & Spa ab Schweiz

Das grössere Hotel hat ganz unterschiedliche Zimmerkategorien. Der Flughafen ist etwa eine Stunde entfernt vom Flughafen Antalya. Die Unterkunft bietet verschiedene sportliche aber auch unterhaltsame Aktivitäten.
Badeferien im Sunis Kumköy Beach Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Nachtunterhaltung
- Pool & Strand
- Ganz viele sportliche Aktivitäten
- Tagesaktivitäten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie von der Schweiz nach Antalya. Von dort aus in Ihre Unterkunft.

2-7. Tag Sunis Kumköy Beach Resort & Spa

Genniessen Sie Ihre Tag in dem atraktionsvollen Hotel. Viele sportliche Aktivitäten, wie z. B. Fitness, Wassergymnastik, Aerobic, Tennis und vieles mehr auch noch gegen Bezahlung. Für etwas Entspannung gibt es auch einen SPA-Bereich.

8. Tag Rückreise

Sie werden heute wieder abreisen vom Flughafen Antalya in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Haupthaus
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 12.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen