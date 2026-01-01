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Badeferien im Maxx Royal Kemer Resort ab Schweiz

Es ist ein grosses Hotel von dem der Flughafen nur 40 Mintuten entfernt ist. Die grosszügigen Zimmer sind perfekt zugeschnitten für Familien wie das ganze Hotel generell. Das Hotel liegt direkt am Meer, doch für die die das Salzwasser nicht besonders mögen gibt es ganz viele verschiedene Süsswasser Pools.
Badeferien im Maxx Royal Kemer Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosses Highlight für Familien
- Grosse Anlage
- Laser Tag & DJ Kurs
- Aqua Park
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Ferien beginnen in die Türkei nach Antalya. Vom Flughafen geht es weiter in Ihre Unterkunft.

2-7. Tag Maxx Royal Kemer Resort

Beginnen Sie Ihren Tag am Strand und sonnen Sie sich. Ihre Kinder können sich im Aqua Park vergnügen oder im Mini Club Zeit viel Neues erleben. Probieren sie den Pilates oder Yoga Kurs aus. Wenn Sie mal eine Auszeit von den vielen abwechslungsreichen Aktivitäten benötigen, bietet der Spa-Bereich Erholung pur.

8. Tag Rückreise

Sie fliegen wieder zurück in die Heimat. Vom Hotel fahren Sie an den Flughafen von Antalya und von dort aus mit dem Flugzeug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung in einer Standard Suite
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 16.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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