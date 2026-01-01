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Badeferien im Delphin Diva ab Schweiz

Das Hotel befindet sich 10 km vom Flughafen entfernt. Für die Gäste ist rundum gesorgt, es verfügt über 475 Zimmer und hat 6 Etagen. Es hat 5 Pools für Klein und Gross. Viele Animationen und Unterhaltung sind geboten, so dass es nicht langweilig wird.
Badeferien im Delphin Diva ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosse Pools
- Spa-Center
- Unterhaltung für Jeder
- 7 Restaurants
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie in den Urlaub. Von der Schweiz nach Antalya in die Türkei. Von dort aus geht es weiter zu Ihrer Unterkunft.

2. Tag Delphin Diva

Geniessen Sie Ihren Aufenthalt im Delphin Diva. Verbringen Sie Ihren Tag am Pool mit Wasserrutschen oder am Strand mit direktem Zugang. Zur Vergnügung werden viele Aktivitäten angeboten wie z. B. Bowling, Aerobic, Fitnesscenter, Kinderkino, Vergnügungspark und unterschiedliche Abendprogramme.

8. Tag Rückreise

Sie reisen zurück in die Schweiz. Von der Unterkunft reisen Sie an den Flughafen von Antalya. Von dort geht es ab in die Lüfte Richtung Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Meerblick
  • Verpflegung: All Inclusive plus
Preisbeispiel mit Abreise am 23.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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