Badeferien im Delphin Diva ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute fliegen Sie in den Urlaub. Von der Schweiz nach Antalya in die Türkei. Von dort aus geht es weiter zu Ihrer Unterkunft.

2 . Tag Delphin Diva Geniessen Sie Ihren Aufenthalt im Delphin Diva. Verbringen Sie Ihren Tag am Pool mit Wasserrutschen oder am Strand mit direktem Zugang. Zur Vergnügung werden viele Aktivitäten angeboten wie z. B. Bowling, Aerobic, Fitnesscenter, Kinderkino, Vergnügungspark und unterschiedliche Abendprogramme.

8 . Tag Rückreise Sie reisen zurück in die Schweiz. Von der Unterkunft reisen Sie an den Flughafen von Antalya. Von dort geht es ab in die Lüfte Richtung Schweiz.