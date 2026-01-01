Badeferien im Delphin Diva ab Schweiz
Badeferien im Delphin Diva ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosse Pools
- Spa-Center
- Unterhaltung für Jeder
- 7 Restaurants
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie in den Urlaub. Von der Schweiz nach Antalya in die Türkei. Von dort aus geht es weiter zu Ihrer Unterkunft.
2. Tag Delphin Diva
Geniessen Sie Ihren Aufenthalt im Delphin Diva. Verbringen Sie Ihren Tag am Pool mit Wasserrutschen oder am Strand mit direktem Zugang. Zur Vergnügung werden viele Aktivitäten angeboten wie z. B. Bowling, Aerobic, Fitnesscenter, Kinderkino, Vergnügungspark und unterschiedliche Abendprogramme.
8. Tag Rückreise
Sie reisen zurück in die Schweiz. Von der Unterkunft reisen Sie an den Flughafen von Antalya. Von dort geht es ab in die Lüfte Richtung Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Meerblick
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage