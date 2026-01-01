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Badeferien im Akra Kemer ab Schweiz

Das Hotel ist mittelgross und ist direkt am Strand mit einem wunderschönen Ausblick. Die Unterkunft bietet verschiedene sportliche Aktivitäten. Aber auch Ruhe und Entspannung kommen hier nicht zu kurz. Die breite Auswahl von sieben unterschiedlichen Restaurants bietet kulinarische Vielfalt für jeden.
Badeferien im Akra Kemer ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Sieben Restaurants
- Sportliche Aktivitäten
- SPA
- Kinder Attraktionen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute in die schöne Türkei. Von Antalya fahren Sie weiter in die Unterkunft.

2-7. Tag Akra Kemer

Geniessen Sie die unterschiedlichen Aktivitäten, die das Hotel Ihnen bietet. Erkunden Sie den Wassersport oder auch das Sportcenter. Erhohlen Sie sich am Privatstrand und geniessen Sie die Sonne. Für die kleinen Gäste bietet die Unterkunft eine breite Palette an Entertainment.

8. Tag Rückreise

Ihr Urlaub ist nun vorbei und es geht wieder nach Hause in die Schweiz. Sie fahren vom Hotel bis zum Flughafen Antalya und dann in die Schweiz zurück.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Superior Doppelzimmer mit Balkon
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 16.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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