Badeferien im Akra Kemer ab Schweiz

1 . Tag Anreise Sie fliegen heute in die schöne Türkei. Von Antalya fahren Sie weiter in die Unterkunft.

2-7 . Tag Akra Kemer Geniessen Sie die unterschiedlichen Aktivitäten, die das Hotel Ihnen bietet. Erkunden Sie den Wassersport oder auch das Sportcenter. Erhohlen Sie sich am Privatstrand und geniessen Sie die Sonne. Für die kleinen Gäste bietet die Unterkunft eine breite Palette an Entertainment.

8 . Tag Rückreise Ihr Urlaub ist nun vorbei und es geht wieder nach Hause in die Schweiz. Sie fahren vom Hotel bis zum Flughafen Antalya und dann in die Schweiz zurück.