Badeferien im Akra Kemer ab Schweiz
Badeferien im Akra Kemer ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Sieben Restaurants
- Sportliche Aktivitäten
- SPA
- Kinder Attraktionen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute in die schöne Türkei. Von Antalya fahren Sie weiter in die Unterkunft.
2-7. Tag Akra Kemer
Geniessen Sie die unterschiedlichen Aktivitäten, die das Hotel Ihnen bietet. Erkunden Sie den Wassersport oder auch das Sportcenter. Erhohlen Sie sich am Privatstrand und geniessen Sie die Sonne. Für die kleinen Gäste bietet die Unterkunft eine breite Palette an Entertainment.
8. Tag Rückreise
Ihr Urlaub ist nun vorbei und es geht wieder nach Hause in die Schweiz. Sie fahren vom Hotel bis zum Flughafen Antalya und dann in die Schweiz zurück.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Superior Doppelzimmer mit Balkon
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage