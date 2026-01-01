Badeferien im Kempinski Hotel The Dome Belek ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen sie von der Schweiz in die Türkei. Vom Flughafen fahren Sie in die Unterkunft.

2-7 . Tag Kempinski Hotel The Dome Belek Das Hotel ist sehr wohlhaben eingerichtet. Es hat einen sehr grossen und speziell geformten Süsswasser Pool. Lassen Sie sich im Luxury SPA verwöhnen. Geniessen Sie den Tag am Strand in einem day bed. Für die sportlichen gibt es viele Attraktionen, wie Tennis und Wassersport.

8 . Tag Rückreise Sie reisen wieder zurück in die Schweiz. Von der Unterkunft direkt an den Flughafen von Antalya. Dorf fliegen Sie in die Schweiz.