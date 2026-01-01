Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Kempinski Hotel The Dome Belek ab Schweiz

Das pompöse Hotel liegt direkt am Stand und hat einen riesen Südsswasser Pool. Die Unterkunft ist 25 Minuten vom Flughafen von Antalya entfernt. Am Strand ist extra ein Teil für die Hotelbesucher besetzt. Es besitzt 8 verschiedene Restaurants, Bars und Cafés.
Badeferien im Kempinski Hotel The Dome Belek ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Luxury SPA
- Privater Strand
- Viele unterschiedliche Restaurants
- Golf Club
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen sie von der Schweiz in die Türkei. Vom Flughafen fahren Sie in die Unterkunft.

2-7. Tag Kempinski Hotel The Dome Belek

Das Hotel ist sehr wohlhaben eingerichtet. Es hat einen sehr grossen und speziell geformten Süsswasser Pool. Lassen Sie sich im Luxury SPA verwöhnen. Geniessen Sie den Tag am Strand in einem day bed. Für die sportlichen gibt es viele Attraktionen, wie Tennis und Wassersport.

8. Tag Rückreise

Sie reisen wieder zurück in die Schweiz. Von der Unterkunft direkt an den Flughafen von Antalya. Dorf fliegen Sie in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Superior Doppelzimmer mit Balkon
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 05.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen