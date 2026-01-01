Badeferien im Kempinski Hotel The Dome Belek ab Schweiz
Badeferien im Kempinski Hotel The Dome Belek ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Luxury SPA
- Privater Strand
- Viele unterschiedliche Restaurants
- Golf Club
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen sie von der Schweiz in die Türkei. Vom Flughafen fahren Sie in die Unterkunft.
2-7. Tag Kempinski Hotel The Dome Belek
Das Hotel ist sehr wohlhaben eingerichtet. Es hat einen sehr grossen und speziell geformten Süsswasser Pool. Lassen Sie sich im Luxury SPA verwöhnen. Geniessen Sie den Tag am Strand in einem day bed. Für die sportlichen gibt es viele Attraktionen, wie Tennis und Wassersport.
8. Tag Rückreise
Sie reisen wieder zurück in die Schweiz. Von der Unterkunft direkt an den Flughafen von Antalya. Dorf fliegen Sie in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Superior Doppelzimmer mit Balkon
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage