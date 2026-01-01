Badeferien im Delphin Deluxe ab Schweiz
Badeferien im Delphin Deluxe ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Sehr grosses Paradies für Kinder
- Die ganze Woche versorgt in der Hotelanlage
- Grosse Sportanlage
- Direkter Zugang zum Strand
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie von der Schweiz aus nach Antalya in der Türkei. Von dem Flughafen geht es weiter in die Unterkunft.
2-7. Tag Delphin Deluxe
Geniessen Sie die Tage in der Hotelanlage oder am Strand. Die Anlage biete unterschiedliche Aktivitäten. Sie können sich austoben im sportlichen Bereich oder einfach an den vielen Pools sonnen. Am Abend können Sie sich unterhalten lassen von den verschiedenen Animationen.
8. Tag Rückreise
Sie reisen wieder an den Flughafen zurück nach Antalya. Von dort fliegen Sie in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Standard Doppelzimmer seitl. Meerblick mit Balkon
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage