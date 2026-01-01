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Badeferien im Delphin Deluxe ab Schweiz

Das Hotel bietet viel Animation für Gross und Klein. Es liegt 15 Minuten entfernt von dem Flughafen von Antalya. Die Zimmer von den es unterschiedliche gibt sind modern, aber auch mit einem antiquitären Hauch eingerichtet.
Badeferien im Delphin Deluxe ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Sehr grosses Paradies für Kinder
- Die ganze Woche versorgt in der Hotelanlage
- Grosse Sportanlage
- Direkter Zugang zum Strand
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie von der Schweiz aus nach Antalya in der Türkei. Von dem Flughafen geht es weiter in die Unterkunft.

2-7. Tag Delphin Deluxe

Geniessen Sie die Tage in der Hotelanlage oder am Strand. Die Anlage biete unterschiedliche Aktivitäten. Sie können sich austoben im sportlichen Bereich oder einfach an den vielen Pools sonnen. Am Abend können Sie sich unterhalten lassen von den verschiedenen Animationen.

8. Tag Rückreise

Sie reisen wieder an den Flughafen zurück nach Antalya. Von dort fliegen Sie in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Standard Doppelzimmer seitl. Meerblick mit Balkon
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 16.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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