Badeferien im Delphin Deluxe ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie von der Schweiz aus nach Antalya in der Türkei. Von dem Flughafen geht es weiter in die Unterkunft.

2-7 . Tag Delphin Deluxe Geniessen Sie die Tage in der Hotelanlage oder am Strand. Die Anlage biete unterschiedliche Aktivitäten. Sie können sich austoben im sportlichen Bereich oder einfach an den vielen Pools sonnen. Am Abend können Sie sich unterhalten lassen von den verschiedenen Animationen.

8 . Tag Rückreise Sie reisen wieder an den Flughafen zurück nach Antalya. Von dort fliegen Sie in die Schweiz.