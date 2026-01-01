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Badeferien im Blue Waters Club ab Schweiz

Entfliehen Sie dem Alltag und lassen Sie sich von aufmerksamem Service, kulinarischen Köstlichkeiten und einem sehr gut ausgestatteten Spa-Bereich verwöhnen. Das umfangreiche Angebot für die Kleinsten garantiert einen gelungenen Urlaub für die gesamte Familie!
Badeferien im Blue Waters Club ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Besonders beliebt bei Familien
- Sehr umweltbewusstes Hotel
- Viele Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten
- Sehr gutes kulinarisches Angebot
- Beliebt bei vielen Stammgästen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Antalya. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Blue Waters Club

Morgens den schönen Spa-Bereich des Hotels geniessen, sich danach sportlich betätigen und die Tage an den diversen Poolanlagen oder direkt am schönen hoteleigenen Sandstrand verbringen. So lässt es sich leben. Geniessen Sie die kulinarische Vielfalt in den verschiedenen Restaurant-Möglichkeiten im Resort. Ihre Kinder sind vom Kinderclub bis hin zur Jungendanimation sehr gut betreut und können jeden Tag neue Abenteuer erleben.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Club
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 22.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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