Badeferien im Blue Waters Club ab Schweiz

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Antalya. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Blue Waters Club

Morgens den schönen Spa-Bereich des Hotels geniessen, sich danach sportlich betätigen und die Tage an den diversen Poolanlagen oder direkt am schönen hoteleigenen Sandstrand verbringen. So lässt es sich leben. Geniessen Sie die kulinarische Vielfalt in den verschiedenen Restaurant-Möglichkeiten im Resort. Ihre Kinder sind vom Kinderclub bis hin zur Jungendanimation sehr gut betreut und können jeden Tag neue Abenteuer erleben.