Badeferien im Blue Waters Club ab Schweiz
Badeferien im Blue Waters Club ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Besonders beliebt bei Familien
- Sehr umweltbewusstes Hotel
- Viele Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten
- Sehr gutes kulinarisches Angebot
- Beliebt bei vielen Stammgästen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Antalya. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Blue Waters Club
Morgens den schönen Spa-Bereich des Hotels geniessen, sich danach sportlich betätigen und die Tage an den diversen Poolanlagen oder direkt am schönen hoteleigenen Sandstrand verbringen. So lässt es sich leben. Geniessen Sie die kulinarische Vielfalt in den verschiedenen Restaurant-Möglichkeiten im Resort. Ihre Kinder sind vom Kinderclub bis hin zur Jungendanimation sehr gut betreut und können jeden Tag neue Abenteuer erleben.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Club
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage