Badeferien im Aldiana Club Side Beach ab Schweiz
Badeferien im Aldiana Club Side Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkte Lage an einem der schönsten Strände in Side
- Eigener Aquapark mit Riesenrutsche
- Moderne Familien- und Doppelzimmer, teils mit eigenem Poolzugang
- Umfangreiches Sportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen nach Antalya. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Aldiana Club Side Beach
Das Resort wird zu Ihrem idealen Rückzugsort. Hier erwartet Sie die ideale Kombination aus Entspannung und Abwechslung für Paare, Familien und Erholungssuchende jeden Alters. Geniessen Sie das vielfältige Sport- und Unterhaltungsprogramm, tauchen Sie ein in die grosszügige Poollandschaft mit Aquapark und lassen Sie sich von der vielseitigen Gastronomie verwöhnen.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Antalya aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Sun Express
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer (DB1)
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage