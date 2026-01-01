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Badeferien im Aldiana Club Side Beach ab Schweiz

Der Aldiana Club Side Beach bietet beste Voraussetzungen für einen rundum gelungenen Urlaub. Hier dürfen sich erholungssuchende Paare und Familien mit Kindern gleichermassen auf eine entspannte und abwechslungsreiche Auszeit in der alten Hafenstadt Side direkt am Mittelmeer freuen. Mit seinem umfangreichen Sport- und Unterhaltungsprogramm, einer grossen Poollandschaft samt Aquapark sowie einer vielseitigen Gastronomie lässt der Aldiana Club Side Beach keine Wünsche offen.
Badeferien im Aldiana Club Side Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkte Lage an einem der schönsten Strände in Side
- Eigener Aquapark mit Riesenrutsche
- Moderne Familien- und Doppelzimmer, teils mit eigenem Poolzugang
- Umfangreiches Sportangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen nach Antalya. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Aldiana Club Side Beach

Das Resort wird zu Ihrem idealen Rückzugsort. Hier erwartet Sie die ideale Kombination aus Entspannung und Abwechslung für Paare, Familien und Erholungssuchende jeden Alters. Geniessen Sie das vielfältige Sport- und Unterhaltungsprogramm, tauchen Sie ein in die grosszügige Poollandschaft mit Aquapark und lassen Sie sich von der vielseitigen Gastronomie verwöhnen.

8. Tag Rückreise

Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Antalya aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Sun Express
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer (DB1)
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 04.05.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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