Badeferien im Aldiana Club Side Beach ab Schweiz

Der Aldiana Club Side Beach bietet beste Voraussetzungen für einen rundum gelungenen Urlaub. Hier dürfen sich erholungssuchende Paare und Familien mit Kindern gleichermassen auf eine entspannte und abwechslungsreiche Auszeit in der alten Hafenstadt Side direkt am Mittelmeer freuen. Mit seinem umfangreichen Sport- und Unterhaltungsprogramm, einer grossen Poollandschaft samt Aquapark sowie einer vielseitigen Gastronomie lässt der Aldiana Club Side Beach keine Wünsche offen.