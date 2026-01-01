Badeferien im Seaden Sea World Resort & Spa ab Schweiz

Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Antalya. Der Transfer erwartet Sie am Flughafen und bringt Sie zu Ihrem Hotel.

Seaden Sea World Resort & Spa

Stärken Sie sich für einen abwechslungsreichen Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Während Sie sich im Wassersport versuchen oder das Wellnessangebot geniessen, erleben Ihre Kleinen spannende und abwechslungsreiche Tage im Miniclub. Entspannen Sie gemeinsam am hoteleigenen Strand oder einem der verschiedenen Pools. Abends können Sie sich jeden Tag aufs Neue kulinarisch überraschen und verwöhnen lassen sowie eine unterhaltsame Show geniessen.