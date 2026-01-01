Badeferien im Seaden Sea World Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Seaden Sea World Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- abwechslungsreiches Animationsangebot für Kinder
- 6 Restaurants
- Aquapark mit Wasserrutschen
- Spielsalon mit Bowling, Billard und Spielautomaten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Antalya. Der Transfer erwartet Sie am Flughafen und bringt Sie zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Seaden Sea World Resort & Spa
Stärken Sie sich für einen abwechslungsreichen Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Während Sie sich im Wassersport versuchen oder das Wellnessangebot geniessen, erleben Ihre Kleinen spannende und abwechslungsreiche Tage im Miniclub. Entspannen Sie gemeinsam am hoteleigenen Strand oder einem der verschiedenen Pools. Abends können Sie sich jeden Tag aufs Neue kulinarisch überraschen und verwöhnen lassen sowie eine unterhaltsame Show geniessen.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise. Der Transfer bringt Sie vom Hotel zurück zum Flughafen. Von dort aus treten Sie Ihren Rückflug in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Standard Doppelzimmer seitl. Meerblick
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage