Badeferien im Lara Barut Collection ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie in den Süden mit dem Flugzeug von der Schweiz in die Türkei nach Antalya. Von dort aus geht es weiter in Ihne Unterkunft.

2-7 . Tag Lara Barut Collection Im Hotel geniessen Sie den Spa oder einen Tag am Strand. Die Kinder können währendessen den ganzen Tag im Kinderparadies verbringen. Geniessen Sie das Abendessen in den zwei verschiedenen Restaurants.

8 . Tag Rückreise Heute geht die Reise wieder zurück in die Schweiz mit dem Flugzeug.