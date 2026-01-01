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Badeferien im Lara Barut Collection ab Schweiz

Das Hotel verfügt über verschiedene Sportmöglichkeiten. Das grosse Gelände hat einen grossen Garten mit einer riesigen Strandanlage. Die Kinder haben auch eine Möglichkeit sich zu vergnügen und zwar im Kinderparadies.
Badeferien im Lara Barut Collection ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosses Kinderparadies
- Riesige Strandanlage
- Sport Möglichkeiten
- Spa-Anlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie in den Süden mit dem Flugzeug von der Schweiz in die Türkei nach Antalya. Von dort aus geht es weiter in Ihne Unterkunft.

2-7. Tag Lara Barut Collection

Im Hotel geniessen Sie den Spa oder einen Tag am Strand. Die Kinder können währendessen den ganzen Tag im Kinderparadies verbringen. Geniessen Sie das Abendessen in den zwei verschiedenen Restaurants.

8. Tag Rückreise

Heute geht die Reise wieder zurück in die Schweiz mit dem Flugzeug.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Deluxe Garden Room
  • Verpflegung: All Inclusive plus
Preisbeispiel mit Abreise am 07.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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