Badeferien im Lara Barut Collection ab Schweiz
Badeferien im Lara Barut Collection ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Grosses Kinderparadies
- Riesige Strandanlage
- Sport Möglichkeiten
- Spa-Anlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie in den Süden mit dem Flugzeug von der Schweiz in die Türkei nach Antalya. Von dort aus geht es weiter in Ihne Unterkunft.
2-7. Tag Lara Barut Collection
Im Hotel geniessen Sie den Spa oder einen Tag am Strand. Die Kinder können währendessen den ganzen Tag im Kinderparadies verbringen. Geniessen Sie das Abendessen in den zwei verschiedenen Restaurants.
8. Tag Rückreise
Heute geht die Reise wieder zurück in die Schweiz mit dem Flugzeug.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Deluxe Garden Room
- Verpflegung: All Inclusive plus
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage