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Badeferien im ROBINSON ESQUINZO PLAYA ab Schweiz

Herzlich Willkommen im ROBINSON ESQUINZO PLAYA - dem einzigen ROBINSON Familienclub, der das ganze Jahr für Sie geöffnet ist! Dank ganzjährig beständigem Wetter und Klima sowie einer angenehmen familiären Atmosphäre zieht es viele Familien und auch Paare immer wieder hierher. Das grosszügige Gelände erstreckt sich über dem breiten, langen Sandstrand und bietet nebst einer gepflegten Gartenanlage auch einen fantastischen Blick auf das Meer.
Badeferien im ROBINSON ESQUINZO PLAYA ab Schweiz
ab CHF 1461.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Wassersport
- Tennis
- WellFit-Aktiv
- Abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Ferien starten heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Fuerteventura. Vom Flughafen bringt Sie der Transfer zu Ihrer Unterkunft.

2-7. Tag ROBINSON ESQUINZO PLAYA

Verbringen Sie entspannte Tage am langen Sandstrand oder lassen Sie sich im WellFit-Spa so richtig verwöhnen. An 7 Tagen in der Woche sorg ein abwechslungsreiches Animationsprogramm für Spiel und Spass bei Kindern und Jugendlichen zwischen 2 und 17 Jahren. Sportfans können dank einer grossen Tennisanlage und einer grossen Wassersportstation sowohl an Land als auch im Wasser auspowern. Allabendliche Shows und Showacts runden den Tag unter der Sonne perfekt ab.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub und sie werden mit dem Transfer zurück an der Flughafen gebracht. Sie fliegen von Fuerteventura zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Economy Doppelzimmer DZE1
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 26.06.2025

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1461.– / pro Person

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