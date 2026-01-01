Badeferien im ROBINSON ESQUINZO PLAYA ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON ESQUINZO PLAYA ab Schweiz
ab CHF 1461.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Wassersport
- Tennis
- WellFit-Aktiv
- Abwechslungsreiches Kinder- und Jugendprogramm
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihre Ferien starten heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Fuerteventura. Vom Flughafen bringt Sie der Transfer zu Ihrer Unterkunft.
2-7. Tag ROBINSON ESQUINZO PLAYA
Verbringen Sie entspannte Tage am langen Sandstrand oder lassen Sie sich im WellFit-Spa so richtig verwöhnen. An 7 Tagen in der Woche sorg ein abwechslungsreiches Animationsprogramm für Spiel und Spass bei Kindern und Jugendlichen zwischen 2 und 17 Jahren. Sportfans können dank einer grossen Tennisanlage und einer grossen Wassersportstation sowohl an Land als auch im Wasser auspowern. Allabendliche Shows und Showacts runden den Tag unter der Sonne perfekt ab.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Urlaub und sie werden mit dem Transfer zurück an der Flughafen gebracht. Sie fliegen von Fuerteventura zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Economy Doppelzimmer DZE1
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1461.– / pro Person