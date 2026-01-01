Ihre Ferien starten heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Fuerteventura. Vom Flughafen bringt Sie der Transfer zu Ihrer Unterkunft.

ROBINSON ESQUINZO PLAYA

Verbringen Sie entspannte Tage am langen Sandstrand oder lassen Sie sich im WellFit-Spa so richtig verwöhnen. An 7 Tagen in der Woche sorg ein abwechslungsreiches Animationsprogramm für Spiel und Spass bei Kindern und Jugendlichen zwischen 2 und 17 Jahren. Sportfans können dank einer grossen Tennisanlage und einer grossen Wassersportstation sowohl an Land als auch im Wasser auspowern. Allabendliche Shows und Showacts runden den Tag unter der Sonne perfekt ab.