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Badeferien im Seaside Sandy Beach ab Schweiz

Das Hotel im maurischen Stil liegt in einer ruhigen Wohngegend an der Südküste Gran Canarias, nur 200 Meter vom goldenen Standstrand von Playa del Inglés entfernt. Geschäfte, Restaurants und das rege Nachtleben sind zu Fuss in wenigen Minuten erreichbar, wie auch das Naturschutzgebiet der Dünen von Maspalomas. Sie finden hier also sowohl Ruhe als auch pulsierendes Leben, je nachdem wonach Ihnen der Sinn gerade steht.
Badeferien im Seaside Sandy Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Schöne Terrassen mit Blick auf den Atlantik
- Familienfreundlich
- Palmengesäumter Pool
- Zentrale Lage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Gran Canaria. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Seaside Sandy Beach

Lassen Sie am schönen palmengesäumten Pool die Seele baumeln, geniessen Sie den wunderschönen Ausblick übers Meer im hoteleigenen Freiluft-Fitnessstudio oder stürzen Sie sich ins Nachtleben von Playa del Inglés. Hier wird es Ihnen bestimmt nicht langweilig und Sie können Ihre Batterien wieder bestens aufladen.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doubl Land View Typ A
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 08.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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