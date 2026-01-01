Badeferien im Seaside Sandy Beach ab Schweiz
Badeferien im Seaside Sandy Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Schöne Terrassen mit Blick auf den Atlantik
- Familienfreundlich
- Palmengesäumter Pool
- Zentrale Lage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Gran Canaria. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Seaside Sandy Beach
Lassen Sie am schönen palmengesäumten Pool die Seele baumeln, geniessen Sie den wunderschönen Ausblick übers Meer im hoteleigenen Freiluft-Fitnessstudio oder stürzen Sie sich ins Nachtleben von Playa del Inglés. Hier wird es Ihnen bestimmt nicht langweilig und Sie können Ihre Batterien wieder bestens aufladen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doubl Land View Typ A
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage