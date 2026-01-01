Badeferien im Seaside Sandy Beach ab Schweiz

Das Hotel im maurischen Stil liegt in einer ruhigen Wohngegend an der Südküste Gran Canarias, nur 200 Meter vom goldenen Standstrand von Playa del Inglés entfernt. Geschäfte, Restaurants und das rege Nachtleben sind zu Fuss in wenigen Minuten erreichbar, wie auch das Naturschutzgebiet der Dünen von Maspalomas. Sie finden hier also sowohl Ruhe als auch pulsierendes Leben, je nachdem wonach Ihnen der Sinn gerade steht.